Hill: худшее впереди — рейтинг Байдена продолжает падать

Президент США Джо Байден теряет популярность среди избирателей: они недовольны результатами его работы и всё чаще поддерживают республиканцев, рассказывает The Hill. На фоне растущей инфляции и дальнейшего замедления экономического роста рейтинг одобрения президента может обновить антирекорд.

Дела Байдена плохи: за год до выборов его рейтинг падает, и всё больше американцев считает, что республиканцы смогут лучше управлять страной, пишет The Hill. Президент теряет популярность по многим причинам, среди которых вывод войск из Афганистана, российская спецоперация, волна городской преступности, приток мигрантов с юга, суд над сыном и в целом результаты работы его администрации.

Согласно недавнему опросу института Гэллапа, 53% американцев считают, что в следующие несколько лет благополучие страны смогут поддерживать республиканцы, тогда как 39% доверяют демократам. В статье отмечается, что это самый большой отрыв Республиканской партии с 1991 года. Среди беспартийных он ещё больше — 52% против 34%, и даже 7% демократов готовы проголосовать за соперников.

Больше всего на решение избирателей повлияет состояние экономики, которая уже демонстрирует не более чем посредственные результаты на фоне высокой инфляции. Экономический рост замедляется и в следующем году должен сократиться почти на треть. При этом администрация Байдена уже не сможет получать огромные дотации от федерального правительства после того, как на промежуточных выборах в 2022 году палата представителей оказалась в руках республиканцев.

Таким образом, в целом ситуация складывается не в пользу действующего президента, особенно из-за замедления экономики. Как предполагает The Hill, худшее для Байдена ещё впереди.