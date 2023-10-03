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France info: Байден и Трамп уже начали избирательную кампанию

Материал представлен в переводе ИноТВ
В США главные политические оппоненты уже начали готовиться к президентским выборам 2024 года: действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп стараются заручиться поддержкой рабочего класса, рассказывает France info. В отсутствие сильных соперников среди сопартийцев оба кандидата по опросам идут ноздря в ноздрю, что обещает жёсткий матч-реванш через год.

Во вторник Джо Байден присутствовал на пикете вместе с бастующими рабочими автомобильной индустрии в Мичигане.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Уолл-Стрит не построила эту страну это сделали вы, средний класс.
 
На следующий день туда же приехал Дональд Трамп.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Вы построили эту страну. Вы её любите, и именно вы держите её на плаву.
 
У обоих кандидатов одна и та же цель: завоевать голоса рабочего класса в избирательной кампании, которая, как кажется американцам, уже началась.
 
АМЕРИКАНЕЦ: Я думаю, что кампания началась с того дня, как Трамп проиграл последние выборы. Он пытается оставаться на слуху, несмотря на свои судебные проблемы.
 
АМЕРИКАНКА: Если выборы будут проходить между президентом Байденом и Дональдом Трампом, для страны на кону будет очень многое.
 
Однако насколько неизбежен матч-реванш между Джо Байденом и Дональдом Трампом?
 
Некоторые кандидаты-республиканцы стараются выделиться — например, Рон Десантис. Ультраконсервативный губернатор Флориды не постеснялся впервые раскритиковать бывшего президента, который отсутствовал на дебатах в преддверии республиканских праймериз.
 
РОН ДЕСАНТИС, кандидат-республиканец на президентских выборах: Дональд Трамп — тот, кто не берёт на себя ответственность. Ему следовало выйти на эту сцену сегодня вечером, чтобы защитить итоги своего президентства.
 
КРИС КРИСТИ, кандидат-республиканец на президентских выборах: Больше никто не будет звать его «Дональд Трамп». Теперь он будет зваться «Дональд Дак».
 
В лагере демократов вариантов немного. Вице-президент Камала Харрис недостаточно популярна среди избирателей, а губернатор Калифорнии, восходящая звезда левых Гэвин Ньюсом, похоже, скорее нацелился на президентские выборы 2028 года.
 
КЕННЕТ МЭННИНГ, профессор политологии в Массачусетском Дартмутском университете: Очевидно, что Байден станет кандидатом от демократов. Много споров возникает по поводу его возраста, но он остаётся самым популярным кандидатом среди избирателей. А Трампа любит республиканский электорат. Нет никаких сомнений, что в 2024 году выборы пройдут между Байденом и Трампом.
 
На данный момент, по опросам, оба кандидата идут ноздря в ноздрю. Президентская кампания 2024 года уже обещает стать жёсткой. 
 
Дата выхода в эфир 02 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France info Франция Европа
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