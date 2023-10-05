Fox News: очередной опрос показал, что Америка устала от Байдена

Новый опрос был проведён по заказу университета Монмута. Согласно его данным, 76% опрошенных считают, что Байден слишком стар. Почти 70% воспринимают без энтузиазма его намерение избираться на второй президентский срок. Ведущие Fox News удивляются, сколько ещё подобных опросов надо провести, чтобы власти поняли, что американцы считают Байдена не годным.

СТИВ ДУСИ, телеведущий: Теперь давайте немного поговорим о президентской политике. Хотите? Хорошо. Вышел новый опрос, и там нет хороших новостей ни для одного из лидеров (предвыборной гонки. — ИноТВ).

ЭЙНСЛИ ИАРХАРТ, телеведущая: Согласно опросу, 76 процентов считают, что Байден слишком стар. Трампа считают старым 48 процентов. Но почти 80 процентов уверены, что Байден слишком старый.

БРАЙАН КИЛМИД, телеведущий: Этот опрос был проведён по заказу Гавина Ньюсома, ой, простите, университета Монмута. Ну сколько ещё таких новостей нам придётся увидеть, прежде чем мы поймём: «Дорогой, знаешь что, просыпайся, просыпайся! Тут новый опрос вышел. Оказывается, Джо Байден слишком стар. А я-то понятия не имела. Он казался таким бодрым и вроде бы в теме».

Когда он просто замолчал на пресс-конференции в минувшие выходные, когда его попросили выступить с кратким заявлением. Если что-то совершенно ясно, так это то, что не нужны никакие опросы. Большинство американцев считают, что он слишком стар.

СТИВ ДУСИ: Давайте оценим энтузиазм в отношении кандидатов. Джо Байден — в отношении его энтузиазм испытывают примерно треть страны. У Дональда Трампа показатель немного выше. А вот цифра «без энтузиазма» уже большая — 68 процентов, почти 70 процентов не рады тому, что Джо Байден снова готов к новой гонке за пост президента. Против Дональда Трампа выступает 62 процента.

ЛОРЕНС ДЖОНС, телеведущий: Я думаю, единственное, что не отражает этот опрос, так это энтузиазм в отношении партий. Когда вы оцениваете энтузиазм по отношению к Джо Байдену под руководством его партии, там нет никакого энтузиазма. 68 процентов демократов хотят нового парня.

Но если посмотреть на Дональда Трампа, он даже не участвует в процессе дебатов, однако он лидирует в каждом опросе. И даже на фоне последнего обвинения.

БРАЙАН КИЛМИД: Лоренс, кто вчера был в новостях?

СТИВ ДУСИ: Дональд Трамп, конечно.

БРАЙАН КИЛМИД: Тим Скотт собирается встречаться с мэром Майами сегодня.

СТИВ ДУСИ: Давайте поговорим об энтузиазме с ребятами здесь, в зале. Конечно, мы проводим завтрак с нашими друзьями из Slim Chickens. Только посмотрите на эту еду, вот здесь. Вот что у нас приготовлено. Как насчёт аплодисментов для парней из Slim Chickens?

Хорошо. Доброе утро, как вы?

МУЖЧИНА: Как дела?

СТИВ ДУСИ: Как вас зовут?

МУЖЧИНА: Боб.

СТИВ ДУСИ: Боб, откуда вы?

МУЖЧИНА: Коннектикут.

СТИВ ДУСИ: Хорошо. Боб, вы испытываете энтузиазм в отношении лидера вашей партии?

МУЖЧИНА: В моей партии, да.

СТИВ ДУСИ: Какая у вас партия?

МУЖЧИНА: Республиканская.

СТИВ ДУСИ: Хорошо, вам нравится Трамп?

МУЖЧИНА: Да.

СТИВ ДУСИ: Почему?

МУЖЧИНА: Ну, он лидер. Он доказал нам в прошлом, что он способен стимулировать экономику. Рабочие места, иммиграция — он это всё контролировал. Он просто взял под контроль страну, и у всех дела шли лучше, когда он был президентом.

СТИВ ДУСИ: Вы согласны с этим, леди? Как вас зовут?

ЖЕНЩИНА: Лиза.

СТИВ ДУСИ: Хорошо, если Дональда Трампа избрали бы на второй срок или, скорее, выбрали бы повторно, чего бы вы хотели, чтобы он добился из того, чего не получилось в первый раз?

ЖЕНЩИНА: О Боже. Из того, что он не сделал в первый срок?

СТИВ ДУСИ: Да. Почему вы хотите, чтобы он снова вернулся?

ЖЕНЩИНА: Ограничения по срокам? Не знаю, наверное, те же причины, о которых сказал Боб. Я не знаю, чего он не сумел сделать.

СТИВ ДУСИ: Хорошо, он много всего достиг в первый срок. Вот ещё парень прямо здесь, сидит рядом с курицей. Как вас зовут?

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Меня зовут Джордж.

СТИВ ДУСИ: Джордж, вы испытываете энтузиазм по поводу возможного реванша Байдена против Трампа?

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: На самом деле, я просто хочу, чтобы наша страна стала такой, как прежде. Если вернётся Трамп, то в этом нет никаких сомнений. У него есть табель по всем категориям: границы, налоги…

СТИВ ДУСИ: Похоже, Трамп — ваш парень.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: О да, да, абсолютно точно.

Дата выхода в эфир 03 октября 2023 года.