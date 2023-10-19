Сенатор США: «Белый дом больше интересует, может ли мужчина кормить грудью, чем национальная безопасность»

В результате провальной внешней политики Вашингтона враги Соединённых Штатов пришли к выводу, что американский президент слаб в вопросах национальной обороны, заявил сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в эфире Fox News. По словам политика, жёсткого склада характера лидеры Китая, России и Ирана уверены, что могут «крутить Байденом» как захотят. В то же время администрация главы Белого дома больше заинтересована в обсуждении вопроса о том, может ли мужчина кормить грудью, чем в разговоре о вопросах национальной безопасности.

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в эфире Fox News предлагает взглянуть на то, как президента США Джо Байдена воспринимают на мировой арене.

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Я отвергаю мысль, что ХАМАС может намеренно нападать на израильских детей и женщин. Но почему-то Израиль не имеет морального права защищать себя и преследовать ХАМАС. Да, есть жертвы, но это непреднамеренные жертвы, поскольку ХАМАС не позволяет многим палестинцам уйти. Я думаю, нам нужно спросить у себя, почему до этого дошло? И я думаю, что нужно быть честным с самим собой. У Америки есть президент, который не является ястребом в области обороны. У Америки есть президент, чья администрация, откровенно говоря, больше заинтересована в обсуждении вопроса о том, может ли мужчина кормить грудью, чем в разговоре о национальной безопасности.

Поставьте себя на место наших врагов — России, Ирана и Китая. Что они видят? Они видят Америку, чей президент сбежал из Афганистана. Наши враги видят Америку, чей президент отказывается передать Украине оружие, необходимое ей для победы. Наши враги видят Америку, чей президент отказывается обеспечить соблюдение санкций в отношении иранской нефти и на самом деле пытается дать иранцам не шесть, а десять миллиардов долларов. Я мог бы продолжить, но дело в том, что наши враги пришли к выводу, что американский президент немного слабенький в вопросах национальной обороны. Си, Путин и аятолла уверены, что они могут крутить им как захотят. Я думаю, что именно поэтому мы находимся в такой ситуации.

Невозможно достичь мира через слабость. Это жёсткие люди. Они воспринимают тебя как хорошего парня, когда им цитируют Сократа. Они интерпретируют это как слабость. И именно так себя ведёт нынешняя администрация. Она занимаются цитированием Сократа нашим врагам во время драки в баре. Я так это вижу.

Дата публикации 18 октября 2023 года.