Чистый результат украинского конфликта — ослабление и изоляция США, а не России, заявил экс-дипломат США Чэс Фримэн в интервью Dialogue Works. В любом конфликте есть побочные эффекты, и в случае с Украиной — это большой ущерб репутации Запада. Его представление о том, что санкции могут «поставить великую державу на колени, оказалось ошибочно»: по отношению к России это неосуществимо.

Украинский конфликт преподнёс нам много уроков. Каковы эти уроки, на ваш взгляд? Могли бы вы назвать те из них, которые, по вашему мнению, являются ключевыми и столь важными для понимания?

ЧЭС ФРИМЭН, бывший дипломат США: Если вы знакомы с основными постулатами разумного порядочного государственного управления, то в том, что мы выносим из этого конфликта, нет ничего нового. Как я уже говорил, нельзя начинать войну, не зная, как ты собираешься её закончить, с кем и на каких условиях. У нас нет чётких целей. Цель ослабления и изоляции (России. — ИноТВ) — это процесс, а не цель. Более того, как оказалось, это неосуществимо.

Я считаю, что представление о том, что санкции могут поставить великую державу на колени, ошибочно. У нас есть опыт применения санкций на протяжении многих десятилетий. В основном они приводят к тому, что у власти остаются диктаторы. Посмотрите на Северную Корею, которая подвергается ужасным санкциям уже 70 лет, или на Кубу — 60 лет, или на Иран, где максимальное давление ничего не делает для падения режима, скорее наоборот. Санкции создают больше врагов, чем друзей. И, наверное, последнее моё замечание по поводу санкций заключается в том, что дипломатия принуждения в принципе не очень эффективна. Дипломатия должна убеждать, а не принуждать.

Кроме того, я бы сказал, что от каждого конфликта всегда есть побочный эффект. В данном случае большой сопутствующий ущерб нанесён репутации Запада и так называемого глобального Юга, или, как его ещё называют русские, глобального большинства. Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчётов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС всё-таки дойдёт до её создания. Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.