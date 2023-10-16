Redacted: «однополярный мир рушится» — Запад не может смириться с растущим авторитетом России

Египет сильно отдаляется от США и это очень беспокоит Запад, отметил ведущий Redacted в своём подкасте. Как и многие страны Африки и Ближнего Востока, Египет теперь активно держит курс на сближение с Россией. По словам ведущего, однополярный мировой порядок рушится и Западу ничего не остаётся, кроме как смириться с этим.

В эти выходные журналист Марк Ламонт Хилл задал один вопрос бывшему министру иностранных дел Израиля.

ДАНИЭЛЬ АЯЛОН, экс-заместитель министра иностранных дел Израиля: Мы хотим открыть гуманитарный коридор, чтобы они смогли уехать. Но если ХАМАС…

МАРК ЛАМОНТ ХИЛЛ, журналист: Чтобы кто смог уехать? Мирные граждане? Вы говорите, что гражданские лица могут уехать, но только через границу с Рафахом, правильно?

ДАНИЭЛЬ АЯЛОН: На данный момент — да. А куда ещё?

МАРК ЛАМОНТ ХИЛЛ: В вашу страну! Они могут уехать в Израиль!

Действительно, не задавайте таких глупых вопросов. Вместо этого давайте обвинять Египет! Во всём виноват Египет! Египет отказался направить войска на помощь Израилю, и в последние месяцы он всё больше отдаляется от США и Запада. Опустим тот факт, что экономика Египта разрушена из-за торговых ограничений Запада и что два миллиона беженцев полностью дестабилизируют ситуацию в стране. Египет довольно комфортно чувствует себя в отношениях с Россией и Саудовской Аравией и собирается присоединиться к БРИКС. Это, очевидно, означает, что контроль над Суэцким каналом и Красным морем теперь будет полностью в руках БРИКС. Не НАТО, не США. А Запад был бы только рад, если бы Египет развалился под тяжестью потока беженцев.

Кстати, просто гуляя по Северному Египту, как это делал я, в магазинах, бакалейных лавках, банках, вы услышите много русской речи. Объём российских инвестиций взлетает до небес. Путин направляет в Египет миллиарды, Россия переносит в Египет огромное количество производств. В результате в Египте появится более 35 тысяч рабочих мест. Будем откровенны, в этом отношении экономика Байдена и рядом не стояла.

Более того, Египет сегодня является инвестиционным направлением номер один для арабских стран и стран Востока. Я посетил несколько строительных площадок, которые принадлежат Саудовской Аравии. Инвестиционные проекты в Египте стоимостью 500 миллиардов долларов, строительство новых огромных пристаней для яхт и отелей в Северном Египте, превращение 50 островов в мини-Дубай — всё это сделает из некогда бедной страны процветающую. Строительство ведётся повсюду. Как думаете, нравится ли это Соединённым Штатам?

Но это ещё не всё. Через несколько дней Китай приступит к реализации следующего этапа своей инициативы «Один пояс — один путь», предусматривающей масштабные инвестиции и создание инфраструктуры в Западной Азии. А на этой неделе Саудовская Аравия сделала сенсационное заявление о том, что она намерена активизировать торговлю с Россией. Ещё рано судить, как пойдут дела, но они, по сути, признают: «Да, мы больше не заинтересованы в мирных переговорах с Израилем, у нас есть наш друг Путин на севере, так что всем пока!» Вы думаете, США это нравится?

Просто задумайтесь. Однополярный мировой порядок рушится прямо на наших глазах, а Запад отчаянно пытается удержать власть. Грядёт нечто большее, чем конфликт в Израиле. План глобалистов по достижению власти реализуется не так, как они планировали, и уже в эти выходные мы увидели первые серьёзные признаки того, что 2024 год будет очень похож на 2020-й.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.