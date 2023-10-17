AС: США по глупости создают стратегическое перенапряжение и провоцируют одновременную конфронтацию с Россией и Китаем

Враждебный курс американской внешней политики по отношению одновременно к Китаю и России сопряжён с огромными рисками и затратами. Такой конфронтационный путь имеет тенденцию объединять разрозненные страны, превращая Соединённые Штаты в общего врага. Нынешний подход Белого дома усилит и без того тревожное стратегическое перенапряжение, которое истощает США. Политическая некомпетентность Вашингтона уже привела к «холодной войне» на два фронта, но если администрация Байдена продолжит в том же духе, то ситуация перерастёт в «горячую войну» на два фронта с ядерными последствиями, пишет автор статьи Тед Гален Карпентер на страницах издания The American Conservative.

Враждебный курс американской внешней политики по отношению сразу к двум крупным державам нарушает её кардинальный принцип и сопряжён с огромными рисками и затратами. Кроме того, такой конфронтационный путь имеет тенденцию объединять разрозненные страны, превращая Соединённые Штаты в общего врага. Одновременная борьба с двумя противниками создаёт потенциально катастрофическую ситуацию для американского народа, однако внешнеполитическая элита США совершает именно эту ошибку в отношениях с Россией и Китаем, пишет автор статьи Тед Гален Карпентер на страницах издания The American Conservative.

Генри Киссинджер подчёркивал, что Вашингтону следует стремиться быть в лучших отношениях с Москвой и Пекином, чем они друг с другом. Тем не менее американские официальные лица на протяжении многих лет игнорировали этот совет. С годами их глупость усугубилась, поскольку Белый дом продолжил вести «холодную войну» на два фронта, в то время как у каждого из этих потенциальных театров военных действий есть все шансы стать «горячим».

Если американское руководство полно решимости вести конфронтацию против любой из этих двух стран (что само по себе не является благоразумной политикой), необходимо восстановить отношения с «меньшим противником». Однако нынешняя администрация Белого дома движется по противоположному пути.

Похоже, что внешнеполитическая команда Байдена неспособна определиться с решением о том, какая страна — Россия или Китай — является главным противником Америки. Вашингтон, похоже, изо всех сил старается столкнуть обе страны лбами. Подобный подход не только создаёт риск возникновения очень опасного стратегического перенапряжения, но и ведёт к сближению Москвы и Пекина. По сути, нынешняя политика США создаёт ситуацию, противоположную модели Киссинджера. Получается так, что Москва и Пекин развивают более тесные связи друг с другом, чем с Соединёнными Штатами, отмечает издание.

Рост сотрудничества России и КНР во многом является следствием американской политики в отношении обеих стран, но особенно — России. С Москвой у Вашингтона отношения начали портиться по меньшей мере с 2008 года, когда Джордж Буш безуспешно добивался принятия Украины в НАТО. Ситуация заметно ухудшалась вплоть до февраля 2022 года, когда политика Белого дома в отношении Кремля стала ещё более враждебной и бескомпромиссной.

Ожидания администрации Байдена, что остальной мир присоединится к антироссийскому крестовому походу Запада, оказались серьёзным просчётом. К санкциям присоединились только страны НАТО и несколько находящихся в давней военной зависимости от Вашингтона стран Восточной Азии. Усилия Белого дома по изоляции России провалились, а негативная реакция на эту попытку помогла Москве укрепить связи с крупными мировыми игроками, обеспокоенными перспективой полномасштабной гегемонии США, такими как Индия, Иран, Южная Африка и, что наиболее важно, Китай.

Отношения США с Китаем движутся по нисходящей траектории в течение более короткого периода, чем с Россией, и уровень враждебности ещё не был настолько же серьёзным. Однако эта тенденция, по меньшей мере, не менее тревожная, принимая во внимание потенциальные последствия ухудшения отношений.

В настоящее время торговые споры между странами участились, а пристальное внимание США к ситуации с нарушением прав человека в Китае стало гораздо более заметным. Члены американской политической элиты всё чаще стали рассматривать Китай как экономического соперника, чем торгового и инвестиционного партнёра. Восприятие Пекина как потенциальной угрозы безопасности также возросло, пишет The American Conservative.

При Байдене Вашингтон наладил более тесные связи в сфере безопасности с Австралией, Японией, Южной Кореей и Филиппинами с очевидной целью сдерживать мощь и влияние Китая. Военно-морское присутствие США в регионе также продолжает расширяться. Сам Байден сделал несколько публичных заявлений, противоречащих официальной политике США, основанной на «стратегической двусмысленности» относительно степени приверженности Вашингтона безопасности Тайваня. Президент США неоднократно подтверждал намерение Соединённых Штатов защищать Тайвань от «возможного» нападения со стороны Китая.

Точно так же, как Соединённые Штаты вызвали недовольство России и дали Кремлю веские причины для сотрудничества с Китаем на нескольких фронтах против Соединённых Штатов, лидеры США дали Пекину веские причины для активизации стратегического и экономического сотрудничества с Россией.

Есть множество признаков тактического сближения, возможно, даже полного стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. В прошлом году две страны подписали несколько соглашений, расширяющих масштабы экономического сотрудничества. Учитывая статус Китая как крупного потребителя энергии и роль России как ведущего мирового поставщика энергоресурсов, сотрудничество в этой области чрезвычайно логично. Западные санкции в отношении экспорта российского сырья вынудили Москву искать другие рынки, и Китай выделяется как крупнейший и наиболее привлекательный вариант. В июне 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Однако происходит нечто более глубокое и значимое, чем расширение лишь двусторонних связей в сфере энергетической политики. Россия и КНР (наряду с Ираном и некоторыми другими игроками) неприкрыто предпринимают усилия по ослаблению статуса доллара США как мировой резервной валюты. Китайско-российское сотрудничество по стратегическим вопросам также расширяется. За последние два года несколько раз проводились совместные военные учения, интенсивность и масштабы которых увеличиваются.

В идеале, самым мудрым курсом администрации Байдена был бы отказ от усилий по сохранению глобального превосходства США и попытки улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. Для Соединённых Штатов КНР является гораздо более сильным соперником, поэтому Вашингтону следует как можно скорее восстановить отношения с Москвой, что будет непросто. Двусторонние отношения сейчас отравлены из-за украинского конфликта и драконовских санкций Запада в отношении российской экономики. Пропагандистский шквал, поощряющий интуитивную ненависть ко всему русскому среди западной общественности, будет нелегко обратить вспять.

Нескромное признание министра обороны США Ллойда Остина в том, что настоящая цель НАТО на Украине — ослабить Россию, фактически устранив её как серьёзного международного игрока, вероятно, вызвало враждебность среди российского народа.

Однако попытка вести экономическую и военную конфронтацию на два фронта является наихудшим из возможных вариантов для США. К сожалению, похоже, что это фактически стратегия Вашингтона. В лучшем случае нынешний подход усилит и без того тревожное стратегическое перенапряжение, которое истощает страну как экономически, так и в других отношениях. Это также может привести к дипломатическому и военному противостоянию с союзом России и КНР, который превзойдёт Соединённые Штаты и их разрозненную сеть сопротивляющихся союзников и сателлитов. Политическая некомпетентность Вашингтона уже привела к «холодной войне» на два фронта, и если США продолжат идти по этому пути, то ситуация может перерасти в «горячую войну» на два фронта с ядерными последствиями, завершает автор статьи.