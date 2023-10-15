GT: американские эксперты советуют США готовиться к войне на два фронта — с Россией и Китаем

Если до этого момента Штаты придерживались стратегии избегать конфликта сразу с двумя ядерными державами, то теперь эксперты официально порекомендовали Вашингтону готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно, пишет The Global Times. И в качестве подготовки они рекомендуют наращивать вооружения, в том числе ядерные.

«Одновременная война с Китаем и Россией — это стратегический кошмар, которого трезвые американские стратеги, такие как Генри Киссинджер, предупреждают США избегать любой ценой», — пишет The Global Times в своей редакционной статье. И, по словам авторов статьи, прежде Вашингтон никогда не считал эту проблему официальной на повестке дня, осознавая, какие ужасные риски она в себе несёт. Но 12 октября специальная комиссия экспертов по заказу конгресса опубликовала доклад под названием «Стратегическая позиция Америки», где «пересекла эту красную линию».

Авторы доклада настаивают, что США должны расширить свою военную мощь, особенно свою программу модернизации ядерного оружия, чтобы подготовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией. При этом до сих пор стратегия национальной безопасности США заключалась в том, чтобы заниматься только одним конфликтом, всеми силами сдерживая другой. «Это не фантазия американской общественности, а серьёзная стратегическая оценка и рекомендация, служащая для выработки политики».

Авторы доклада были выбраны из круга крупных аналитических центров и бывших чиновников министерства обороны, спецслужб и законодательных органов. «Стратегический кошмар прокрадывается в политическую повестку дня США, но он не вызвал должной обеспокоенности и бдительности в Вашингтоне, — пишут авторы стати. — Взгляд на конкретные рекомендации этого отчёта вызовет дрожь по спине у тех, кто сохраняет хоть какую-то элементарную рациональность». Так, авторы доклада рекомендуют Штатам наращивать все виды вооружений, включая ядерные силы.

«В какую глубину безумия погружаются США? Военные расходы США составляют почти 40 процентов от общемировых расходов на оборону, и они быстро растут», — отмечают авторы статьи. Они напоминают, что в 2023 году военные расходы США достигнут $813,3 млрд, что больше, чем ВВП большинства стран. Но Штатам и этого недостаточно.

В докладе, о котором идёт речь, игнорируются последствия гонки ядерных вооружений, что авторы статьи называют «безрассудным подходом», ведь и у России, и у Китая тоже есть ядерное оружие. «Даже продвижение гонки ядерных вооружений под лозунгом «сдерживания» — это катастрофический шаг назад в истории, — пишут авторы статьи. — Однако тот факт, что такой абсурдный и фальшивый доклад на полном серьёзе представляется конгрессом США, является одновременно сюрреалистическим и неудивительным. Он соответствует искажённой политической атмосфере в Вашингтоне сегодня».

Авторы статьи напоминают, как выросли акции американских оборонных компаний на фоне вспышки конфликта в Израиле и противостояния на Украине. «Военно-промышленный комплекс, словно геополитическое чудовище, паразитически цепляется за американское общество, манипулируя каждым его шагом, — пишет издание. — Процветание американского военно-промышленного комплекса построено на крови и трупах».

Однако такая риторика становится всё более приемлемой в Вашингтоне. Идея «подготовки к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем» когда-то была маргинальной фантазией, но постепенно проникла в повестку дня Вашингтона. И от этого могут пострадать и сами Штаты. Авторы статьи в The Global Times напоминают старую китайскую поговорку: «Те, кто играет с огнём, погибнут от него».