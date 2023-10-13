До полного уничтожения Украины — Modern Diplomacy объяснил, зачем Запад загоняет украинцев в «мясорубку»

«Украинцы должны быть в ярости оттого, что их этнос систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», — пишет обозреватель Modern Diplomacy. А для того, чтобы на самом Западе и на Украине не замечали этого факта, используются «две бредовых концепции», почему надо поддерживать Киев. Одну из них демонстрирует консервативный сенатор-республиканец Линдси Грэм в США, вторую — либеральный элитарный глобалист, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Сенатор Грэм в прошлом пользовался широкой поддержкой, но в конфликте на Украине он игнорирует историю региона, историю конфликтов и то, что расширение НАТО и западная проекция силы неизбежно вызовут раздражение в Евразии, которое объединит такие страны, как Китай, Индия, Россия и Северная Корея.

Пытаясь убедить американцев, что надо и дальше посылать помощь Украине, сенатор Грэм заявляет на встрече с Владимиром Зеленским, что деньги, выделенные Украине, были «лучшими инвестициями, которые были когда-либо сделаны», так как «ноль американских военнослужащих убито в ходе систематического демонтажа путинской армии». «Действительно выгодная сделка для Америки?» — спрашивает издание. «Хорошая ли сделка, когда десятки тысяч украинцев пропитывают землю кровью», что сказали бы на это матери украинских солдат?

Более того, сам Грэм признаёт, что «война против Украины не закончится, пока Путин не будет свергнут». Понимает ли Грэм, что тем самым он выносит на обсуждение «убийство лидера страны»? Высказывание Грэма вызвало возмущение российского посла в США Анатолия Антонова, но не только. «Даже республиканцы из партии Грэма выразили свою обеспокоенность», — указывает Modern Diplomacy.

«Это исключительно плохая идея», — прокомментировал высказывание Грэма Тед Круз, республиканец от штата Техас в Twitter. «Миру нужны лидеры со спокойным умом и твёрдой мудростью, а не кровожадные и воинственные политики», — соглашается с Крузом Марджори Тейлор Грин, республиканская конгрессвумен из Джорджии. А член палаты представителей Мэтт Гетц, республиканец от Флориды, иронизирует в Twitter: «Когда сенатор Грэм, поощряющий смену режима, заканчивал плохо?».

Если Грэм проявляет упрямство в своих принципах, то либеральный глобалист Трюдо демонстрирует «недостаток зрелости» и «отсутствие у него понимания исторической природы конфликта». Трюдо отказался от традиционной для Канады роли посредника-миротворца и вместо этого записался в лагерь «что бы ни потребовалось, и до тех пор, пока будет необходимо».

При этом тяжесть санкций против России и помощи Украины Трюдо оправдывает тем, что, во-первых, «в случае победы России канадцы в своей повседневной жизни увидят, что их счета за продукты и электроэнергию ещё больше выросли», а во-вторых, «Зеленский — знаменосец демократии». Оба аргумента, по мнению обозревателя Modern Diplomacy, не выдерживают критики.

Так, «существуют более весомые аргументы в пользу того, что сотни миллионов долларов, которые Трюдо отправляет на Украину, способствуют росту инфляции», а сам режим Зеленского явно далёк от стандартов демократии. В реальности «Украина запретила партии, выступающие против подхода правительства к конфликту, отменила выборы, закрывает СМИ и церкви». Это демократия? Нет, «мы уже видели такой спектакль в прошлом веке в Европе», — констатирует автор в Modern Diplomacy.

Западу стоит не слушать таких политиков, как Джастин Трюдо или Линдси Грэм, а «быть честными» с собой и с украинцами. Во-первых, признать, что постоянное увеличение числа и типов вооружения, посылаемого Украине, говорит о «терпящей неудачу военной операции и неспособности прорвать линию фронта».

Во-вторых, не отрицать того, что «Россия не проиграет эту войну и пожертвует всем для этого». Издание Modern Diplomacy напоминает, что россияне в прошлом демонстрировали готовность отстаивать свои идеалы с гораздо более грозным противником, чем Украина — с нацистской Германией. А «у Запада нет мотивации жертвовать чем-то ради того, что когда-то было Восточной Украиной и Крымом». Кроме того, «Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире».

В-третьих, «становится всё более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба», так как в их основе лежит «стремление удовлетворить свой потерявший границы ум, планетарные претензии на преимущества и жажду власти». Американцы должны задуматься, «действительно ли мы готовы зайти так далеко, чтобы увидеть полное уничтожение Украины».