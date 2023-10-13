Бывший военный разведчик США: Путин прав, бездумная политика США на Ближнем Востоке подлила масла в огонь

Российский президент абсолютно прав, когда говорит о несоблюдении фундаментальных интересов палестинского народа и о том, что именно провальная и бескомпромиссная политика Соединённых Штатов на Ближнем Востоке подлила масла в огонь нынешней войны, заявил бывший военный разведчик армии США Тони Шаффер в эфире Judging Freedom.

Вот президент Путин. Очень рациональный спокойный президент Путин дал своё видение провала правительства США на Ближнем Востоке.

ВЛАДИМИР ПУТИН: К сожалению, мы видим резкое ухудшение положения на Ближнем Востоке. Думаю, многие со мной согласятся, что это явный пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые попытались монополизировать решение этого конфликта, но, к сожалению, не озаботились поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон.





Напротив, они продвигали свои собственные идеи о том, как это должно быть, и оказывали давление на обе стороны, вначале на одну, потом на другую. При этом каждый раз они не принимали во внимание фундаментальные интересы палестинского народа. Прежде всего стоит учитывать необходимость выполнения решения Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного Палестинского государства.

Согласен или не согласен, Тони?

ТОНИ ШАФФЕР, бывший военный разведчик армии США: Нет, к сожалению, это верно. Абсолютно верно. Он прав по поводу интересов. Плюс он не сказал, а я бы хотел добавить про споры. Споры, которые начались ещё до падения Османской империи.





Ирония в том, что тот, кто является нашим противником, а он на данном этапе наш противник, обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего.





Позволь, я немного поподробнее поговорю об этом. Недавно Джейк Салливан, кажется, это было в твоей программе... так вот великий Джейк Салливан пел: «О, на Ближнем Востоке всё спокойно благодаря нашей политике». Да уж!

Он сказал это на прошлой неделе!

ТОНИ ШАФФЕР, бывший военный разведчик армии США: Да, и он сказал, я цитирую, мы стремимся к интегрированному Ближнему Востоку. И это доказывает, что Путин говорит правду. Интеграция, к которой они стремятся, к которой стремится администрация Байдена, означает: вы продвигаете и проецируете то, что вы хотите.





Именно это и есть ваша форма интеграции. И эта интеграция и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, которые уходят корнями в прошлое. Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что всё в порядке. А это неправда.





И, кстати, это ведь не только ребята Байдена. Джаред Кушнер сделал это в рамках первоначальных соглашений Авраама. Он, Кушнер, пытался убедить египтян отдать свою территорию. Но ведь это никогда не сработает!

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.