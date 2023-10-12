Военный эксперт бундесвера: Россия не участвует в израильском конфликте, у неё нет в этом интереса

Немецкие медиа спекулируют насчёт возможных интересов России в эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем. Военный эксперт бундесвера в эфире Die Welt, однако, опровергает такие утверждения, нет никаких доказательств. К тому же не в интересах России, чтобы её союзники в регионе – Иран и Сирия увязли или ещё хуже ослабли в результате противостояния. Но в Москве могут воспользоваться смещением внимания Запада на Ближний Восток и сокращением помощи Украине.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: А что на данный момент с Россией? Мы знаем, что лидеры ХАМАС недавно посетили Лаврова в Москве, министра иностранных дел. Сегодня вечером мы получили новость о том, что президент Палестины Аббас также прилетит в Москву, означает ли это, что Владимир Путин снова ведёт двойную игру? С одной стороны, у него уже есть боевые действия на Украине, и, может, он хочет отвлечь внимание от ситуации на Украине войной в Израиле? Но, конечно, у него есть интересы и на Ближнем Востоке.

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Это верно, и я бы сказал, что именно эти интересы на Ближнем Востоке говорят против утверждений, будто бы Россия сыграла там какую-то активную роль. Нет никаких доказательств. У России уже давно есть отношения с этими субъектами, то есть с этими террористическими группировками, так что это, так сказать, не ново. Россия, конечно, рада тому, что теперь международное внимание, и не только международное внимание, но и, можно сказать, американская военная помощь теперь могут сместить фокус на Израиль. Конечно, будет меньше внимания к России, и позвольте предположить, к боевым действиям, которые она ведёт на Украине.

Но в конечном счёте сама Россия не заинтересована во всеобъемлющей эскалации этого конфликта (в Израиле. — ИноТВ). Потому что тогда ей пришлось бы активно вмешиваться, а сил на это у неё сейчас нет. Кроме того, не в интересах России, чтобы, например, её собственные союзники Сирия и Иран были в перспективе ослаблены в этом регионе. Поэтому такая всеобъемлющая эскалация не может быть в интересах России.

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.