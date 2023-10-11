Fox News: если кто-то и может окончательно взорвать Ближний Восток, так это администрация Байдена

Власть США утратила всякое чувство долга перед Америкой и перестала обращать внимание на настоящие угрозы, уверена ведущая Fox News Лора Ингрэм. Они разрушают всё, к чему прикасаются. Нынешнее руководство страны и Пентагона — это сборище некомпетентных радикальных людей. И главная ошибка — давать им карт-бланш. Потому что тогда они не остановятся на Украине и окончательно взорвут Ближний Восток, втянув всех в новую войну.

Министерство юстиции, Министерство внутренней безопасности, ФБР — все они стали настолько политизированными, настолько сосредоточенными на уничтожении Трампа, что утратили всякое чувство долга перед Америкой. Ноль внимания к настоящим угрозам, с которыми мы сталкиваемся.

И, кстати, всё, к чему они прикасаются, имеет неприятные последствия: уход из Афганистана, разморозка миллиардов долларов для Ирана, но не переживайте, всё утрясётся. Это пойдёт на одеяла, медикаменты, я не сомневаюсь.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ FOX NEWS: Иран понимает, что 6 миллиардов доларов были разморожены, и это даёт им возможность тратить эти средства на такие вещи, как нападения.

ДЖОН КИРБИ, представитель Белого дома: Ни одной части этих денег ещё не было выделено и не поступило Ирану. У них нет к ним доступа. Это просто для гуманитарных целей. И было бы очень сложно представить, как эти деньги могли бы дать им финансовое облегчение.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ FOX NEWS: Но это же для них почти осязаемо, поэтому психология меняется.

ДЖОН КИРБИ, представитель Белого дома: Это не кредит какой-то. Это организовано для гуманитарной помощи.

Согласитесь, они не могут дать такой же кредит доверия республиканским активистам, консервативным католикам, как делают это в случае с Ираном. Они заслуживают доверия. Кстати, здесь то же самое догматическое отклонение в вопросе закрытия нашей южной границы.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ FOX NEWS: 151 человек из списка потенциальных террористов пересекли нашу южную границу. Что предпринимается, чтобы найти тех людей, которые где-то в Соединённых Штатах?

ДЖОН КИРБИ, представитель Белого дома: У меня нет конкретной информации о действиях правоохранительных органов, чтобы поделиться с вами сегодня. Конечно же, мы отслеживаем угрозы для нашей национальной безопасности внутри и снаружи страны. Всё в режиме реального времени.

«У меня нет ничего по этой теме для тебя, Марта. Но мы посмотрим, что там происходит».

Мы уже знаем, что администрация Байдена сделала с нашей экономикой. Они сровняли её с землёй с помощью инфляции, огромными расходами, разрушением энергетической независимости. А в отношении внешней политики мы знаем, что это ровно такой же кошмар.

Америка потратила 100 миллиардов долларов на Украине. А напомните, чего конкретно достигло летнее контрнаступление? А Китай! Чем больше КНР унижает Байдена, тем больше официальных представителей он туда отправляет, чтобы проложить путь для новых начинаний. В этом параде подлизывания, кстати, скоро выступит и сам Байден, когда оголит свой зад.

Да над нами уже смеются. Но трагедия в том, что мы застряли с этими людьми до 2024 года. А до этого времени Америка может столкнуться со множеством опасностей. Но вот что нам пора бы уже знать.

Давать карт-бланш Пентагону, нынешнему Пентагону, — это неправильный путь. Это кучка радикальных некомпетентных людей, проповедующих вокизм. Я говорю не о солдатах, не о наших войсках, а о руководстве.

Это ужасная атака на Израиль, которая требует от них разумной реакции. И я верю, что именно так они и поступят. И мы должны поддерживать их на 100 процентов. Но в то же время мы должны быть очень осторожны, чтобы не давать карт-бланш байденовскому Минобороны, чтобы не сделать ужасную ситуацию ещё хуже. Потому что если кто-то и может сделать ещё хуже — так это они. И они могут затянуть нас в новую почти 20-летнюю войну на Ближнем Востоке.

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.