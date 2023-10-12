Риттер: если бы президент США придерживался по Ближнему Востоку такой же позиции, как у Путина, то нынешней трагедии удалось бы избежать

Владимир Путин — «единственный взрослый человек в комнате», заявил в интервью Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя слова президента России о провале американской политики на Ближнем Востоке. По словам Риттера, если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать.

Президент Путин дал, по-моему, один из лучших анализов динамики политическим мер на Ближнем Востоке и ужасных решений, принятых американскими дипломатами за последние 40—50 лет.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны — то на одну, то на другую. Но каждый раз — без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.



Ваши мысли на этот счёт?



СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Знаете, я говорил об этом с тех пор… (на фоне звучит звонок) Не знаю, что с этим делать. Эти люди продолжают мне названивать (улыбается).



Но он единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны. Если бы у нас был американский президент, который бы чётко говорил то, что только что произнёс он, то сегодня не было бы этой трагедии на Ближнем Востоке и эта проблема была бы решена. Но мы не знаем, как соблюдать баланс.



Всё, что он сказал, верно на 100 процентов. Понимаю, что меня назовут фанатом Путина и подобными словами. Но знаете что? Когда человек прав, он прав. А он (Путин. — ИноТВ) прав.



Дата публикации 11 октября 2023 года.