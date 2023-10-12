Риттер: если бы президент США придерживался по Ближнему Востоку такой же позиции, как у Путина, то нынешней трагедии удалось бы избежать

Владимир Путин — «единственный взрослый человек в комнате», заявил в интервью Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя слова президента России о провале американской политики на Ближнем Востоке. По словам Риттера, если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать.
Президент Путин дал, по-моему, один из лучших анализов динамики политическим мер на Ближнем Востоке и ужасных решений, принятых американскими дипломатами за последние 40—50 лет.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны — то на одну, то на другую. Но каждый раз — без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.
Ваши мысли на этот счёт?
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Знаете, я говорил об этом с тех пор… (на фоне звучит звонок) Не знаю, что с этим делать. Эти люди продолжают мне названивать (улыбается).
Но он единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны. Если бы у нас был американский президент, который бы чётко говорил то, что только что произнёс он, то сегодня не было бы этой трагедии на Ближнем Востоке и эта проблема была бы решена. Но мы не знаем, как соблюдать баланс.
Всё, что он сказал, верно на 100 процентов. Понимаю, что меня назовут фанатом Путина и подобными словами. Но знаете что? Когда человек прав, он прав. А он (Путин. — ИноТВ) прав.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух выразила мнение, что традиционные завтраки могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, речь идёт о таких блюдах, как яичница с беконом и блины.
Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова напомнила, что сосудосуживающие капли при насморке не стоит применять более пяти дней, иначе может возникнуть привыкание.
Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок. По её словам, заявки на 25 из них принимаются онлайн.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель композитных материалов «Нанотехнологический центр композитов» начал выпуск резиновых дорожных плит, которые были использованы при строительстве одного из московских ЖК.
Столичные власти рассказали об обновлении функционала для сайта проекта «Активный гражданин». Существенно изменился его внешний вид. Теперь всё выполнено в едином стиле, упрощающем визуальное восприятие контента.
Специалисты проанализировали рынок иномарок с пробегом возрастом до десяти лет и выяснили, какие бренды являются наиболее доступными по цене. Лидерами рейтинга стали Renault, Volkswagen, Škoda, Chery и Geely.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере города построят более 535 тыс. кв. м жилья по реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Число украинских граждан, которые считают, что западные страны устали от Киева и сокращают помощь, выросло за год в два раза — до 30%. Об этом говорится в данных Киевского международного института социологии.
Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединённые кондитеры» получил халяльный сертификат на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Отмечается, что он, в частности, выдан на серийный выпуск конфет «Алёнка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Алёнка», шоколад горький «Бабаевский Элитный». Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.
В Таганроге пьяная пассажирка с ребёнком угрожала таксисту своими «связями» в полиции. Как стало известно RT, в пятницу она написала заявление об увольнении с должности главного технического специалиста МКУ «Благоустройство».
Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч и автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина перечислила устаревшие диеты, признанные неэффективными.
Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что состав спортивного питания и добавок, которые представлены на отечественном рынке, не вполне соответствует биохимии тренировочного процесса.
Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Пётр Королёв сообщил, что в текущем году на ремонт социальных учреждений города было потрачено почти 4,9 млрд рублей.
Москвичи теперь смогут передавать данные со счётчика электроэнергии по горячей линии. Эту информацию в круглосуточном режиме принимает робот, который зафиксирует показания после того, как звонящий назовёт номер своего лицевого счёта.