Stephen Gardner: Белый дом паникует из-за необходимости одновременно помогать Украине и Израилю

Владимир Зеленский опасается, что война на Ближнем Востоке отвлечёт внимание Вашингтона от Киева. При этом в администрации Байдена вызывает тревогу, что им потенциально грозит «война на два фронта», которая ускорит истощение американских ресурсов и казны, заявил ведущий YouTube-канала Stephen Gardner Стивен Гарднер.

В то время как разговоры СМИ о войне в Израиле затмевают остальные темы, Зеленский, как сообщается, беспокоится, что внимание Америки сместится на Украину* и он не получит денег.

По данным The Daily Telegraph, президент Байден сейчас рассматривает возможность принятия ещё одного крупного пакета финансирования для Украины в размере дополнительных 100 миллиардов долларов за счёт налогоплательщиков. Если законопроект такого типа будет принят, это будет последняя финансовая помощь, которую, вероятно, получит Украина до прихода к власти нового президента в 2024 году.

Честно говоря, 100 миллиардов было бы более чем достаточно, чтобы обеспечить финансирование Украины. Но, похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку Соединённые Штаты могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну ещё быстрее.

Я не знаю, выступаете ли вы за то, чтобы дать (Украине. — ИноТВ) ещё 100 миллиардов, или против. Не мне об этом говорить. У вас может быть своё мнение. Но я скажу, что это только увеличивает государственный долг. К тому же у них (американских властей. — ИноТВ) нет оружия и боеприпасов, которые можно было бы отправить. То есть можно напечатать сколько угодно долларов, но на них не накормишь детей и не купишь патроны, если их невозможно купить. Вот это-то и вызывает настоящую тревогу.

Любопытно, что министр армии США Кристина Вормут только что выразила аналогичную обеспокоенность. На пресс-конференции Вормут заявила, что Соединённые Штаты, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов. Учитывая раскол в конгрессе, можно только представить, что это (одобрение дополнительного финансирования. — ИноТВ) станет трудной и тяжёлой битвой.

Дата публикации 11 октября 2023 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ). Очевидно оговорка автора, который имел в виду перенос внимания с Украины на Изриаль.