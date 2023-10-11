VG: вместо России — Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов

В следующем году, когда Норвегия будет праздновать 80-летие освобождения советскими войсками своей северной провинции от нацистов, в торжествах в качестве приглашённой стороны будет принимать участие Украина в лице Владимира Зеленского вместо представителей России, передаёт VG. Об этом заявил глава норвежского региона, который посчитал, что таким образом норвежцы выразят свою благодарность украинским солдатам, проливавшим кровь за освобождение Восточного Финнмарка, своих потомков и «свою родину Украину».

Пять лет назад Россию пригласили в качестве почётного гостя на 75-летие со дня освобождения советскими войсками норвежской провинции Эст-Финнмарк от немецкой оккупации осенью 1944 года. Однако в следующем году норвежцы не ждут представителей от своего восточного соседа в качестве гостей на памятном мероприятии, пишет VG.

«Тогда состоялся визит и министра иностранных дел России, и адмиралов российского Северного флота. Но то, как Россия поступила по отношению к соседней стране, делает, к сожалению, невозможным повторение этого. Подчеркну, что это Россия заняла такую позицию, которая сделала невозможным приглашение на празднование», — заявил новоиспечённый глава провинции Восточного Финнмарка Ханс-Якоб Бёно в своём первом выступлении в новом качестве перед членами областного совета.

Вместо этого от имени администрации северного норвежского региона в ближайшее время приглашение на участие в торжестве будет направлено Владимиру Зеленскому. По словам чиновника, таким образом норвежцы выразят свою благодарность украинским солдатам, проливавшим кровь за освобождение Восточного Финнмарка, своих потомков и «свою родину Украину». Бёно напомнил собравшимся коллегам, что первый советский отряд, прибывший в Киркенес в октябре 1944 года, возглавлял этнический украинец, пишет VG.

Глава северной норвежской провинции увязал приглашение Зеленскому с борьбой Киева за независимость, и сравнил текущие события на Украине с тем, как сравнительно недавно скандинавская страна «сама находились под игом иностранной державы». Бёно также заявил о стремлении вверенного ему региона обеспечить безопасность и защиту всей Норвегии, отмечает VG.