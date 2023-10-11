Россия прямо сейчас «надирает задницу» Украине, армия которой уже разваливается, заявил бывший офицер морской пехоты Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty. Российские войска совершают повсюду прорывы, а у украинцев уже не осталось никого, кем бы можно было заткнуть дыры.

Давайте перейдём к следующему вопросу от Майка из Мичигана. Желание президента Путина сдерживать эскалацию силы и его нежелание разрушать Украину были истолкованы Соединёнными Штатами и НАТО как слабость. Какой для России должна быть надлежащая демонстрация силы, чтобы отправить сигнал о том, что дальнейшую эскалацию со стороны США и НАТО терпеть уже не станут?



СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: России не нужно иной демонстрации силы, кроме той, что она уже осуществляет. Кто-нибудь вообще следит за тем, что происходит? Мне известно, что Израиль стал своего рода лазерной указкой, которая угнала кота в другую часть комнаты. Но здесь всё ещё стоит стена, на которой также кое-что происходит. И описать это можно так: Россия надирает Украине задницу.



Прямо сейчас, когда мы с вами беседуем, Россия запустила… И, Джефф, я это тоже предсказывал, ведь я неспроста был офицером разведки. Я в этом не так уже плох. И я говорил, что к концу лета или к началу осени украинская армия потерпит стратегическое поражение. А сейчас как раз начало осени. Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы. Где, кстати, Гонзо (журналист Гонсалес Лира. — ИноТВ)? Да и всем наплевать. Они прорывают линии обороны, готовятся создать котёл, взять в окружение Авдеевку. Они совершают прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России.



Эта демонстрация силы заключается в следующем: «Мы выбиваем дерьмо из представителя НАТО. Если хотите поиграть с нами, то мы и из вас дерьмо выбьем, поскольку мы лучше вас. Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь».



Дата публикации 10 октября 2023 года.