Fox News: американцы требуют рассказать, куда ушли миллиарды для Украины

Когда власти пытаются связать помощь Украине с Израилем, они просто отказываются замечать, что американский народ недоумевает, куда именно ушли миллиарды, направленные Киеву, уверены гости Fox News. При этом, по официальным данным, ближайший союзник США на Ближнем Востоке получил около $150 млрд в различных видах помощи за последние 50 лет. А на Украину ушло более $100 млрд всего за полтора года.

Ко мне присоединяется Молли Хэмингуэй, главный редактор The Federalist и обозреватель новостей Fox News, а также Элбридж Колби, бывший заместитель помощника министра обороны при президенте Трампе.

Молли, вот что мы получаем от сторонников вечной войны. Израиль, наш давний союзник, единственная демократия на Ближнем Востоке, оказывается то же самое, что и Украина.

МОЛЛИ ХЭМИНГУЭЙ, журналист: Да, многие здесь занялись сравнением. Это своего рода нежелание видеть тот факт, что американский народ говорит, что они отдали много денег на Украину и хотят знать, какова дальнейшая стратегия, каков план, какова отдача от этих инвестиций?





Это законные вопросы, которые могут задавать люди, учитывая, о каких суммах идёт речь и сколько проблем здесь у нас самих. А вместо того чтобы отвечать на них, они ведут себя по типу: «Ой, смотри сюда, здесь белочка!» И это просто оскорбительно.

Элбридж, в своём подкасте вы высказали мысль, и я, кстати, об этом не думала. Сколько денег мы выделили Израилю за последние десятилетия в сравнении с тем, сколько мы перечислили Украине?

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ, бывший заместитель помощника министра обороны: Да, оказывается, и это информация администрации, речь идёт о сумме около 150 миллиардов долларов Израилю в различных видах помощи. Но это за последние 50 лет и больше.





Тем временем, мы выделили более 100 миллиардов долларов Украине всего за полтора года. И я бы хотел ответить на высказывание Тома Фридмана. Оскорбительно то, как президент встаёт и читает нам мораль сегодня о том, как нам надо собраться и поднапрячься.





И это учитывая, что мы потратили столько денег на помощь от COVID, эти средства не пошли на оборонно-промышленную базу. Мы должны быть в таком положении, когда у нас будет достаточно оружия для поддержки, особенно наших очень близких союзников, как Израиль.





И они готовы биться. Вся эта страна основана на принципе «больше никогда». В смысле «мы сами будем вести свои собственные войны, нам лишь нужна ваша поддержка». У нас должна быть возможность для этого. А тем временем, президент направлял всё это оружие и возможности, деньги и политическую волю в другое русло.





Молли абсолютно права, американский народ имеет право знать правду. Особенно учитывая, что самой большой проблемой, угрожающей нам как стране, является надвигающаяся угроза со стороны Китая.

И ещё, Молли, мы слабее, чем были даже не четыре года назад, мы слабее, чем были 20 лет назад. Мы, действительно, более слабая страна. По всем фронтам: экономически, культурно, возможно, духовно, и уж точно в военном плане.

МОЛЛИ ХЭМИНГУЭЙ, журналист: Да, и когда вы подумаете об этом применительно к внешней политике, это потому, что у нас была стратегия вовлечения в войны. Наша стратегия даже практически состоит в том, чтобы оставаться вовлечённым столько, сколько возможно, вместо того чтобы ясно понять, что может означать победа, каковы наши национальные интересы.





Вы только подумайте о последних 20 годах. Китай рос всё это время, пока мы отвлекались на разные вещи.

Но Том Фридман говорит, что это отвратительно. Это одна из самых прискорбных глав в истории нашей страны, если люди просто задают вопрос, а что это было за контрнаступление летом? Мы куда-то продвинулись, может, вы нам что-нибудь объясните?

МОЛЛИ ХЭМИНГУЭЙ, журналист: Да, нам говорят, и каждый день приходят отчёты о том, как прекрасно всё там идёт. Но если посмотреть на карту по прошествии года, вы увидите, что там почти никаких изменений. А сколько денег и усилий?! Сколько жизней?!





На этих выходных люди увидели настоящую жестокость. Да, война жестока. И нам стоит задуматься, что сделать, чтобы там не было полмиллиона жертв.

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.