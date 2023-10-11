Экс-аналитик ЦРУ: «на первый план выйдут потребности Израиля» — Зеленский встревожен, так как понимает, что будет дальше

На фоне событий на Ближнем Востоке Зеленский нервничает, и о его встревоженности говорит смена гардероба: отказ от одежды в стиле Че Гевары и Фиделя Кастро, заявил в интервью Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его тревога вызвана осознанием того, что будет дальше: а именно, что в плане поставок вооружений на первый план теперь выйдет Израиль.

Через минуту мы поговорим об уместности, точнее неуместности, и об отсутствии мудрости в его (Зеленского. — ИноТВ) обращении к НАТО. Но есть ли какие-то доказательства того, что Путин знал, финансировал, продвигал или вдохновлял случившееся в эти выходные нападение на Израиль?



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Нет, никаких. Но можно понять, насколько он (Зеленский. — ИноТВ) встревожен и нервничает. Во-первых, он отложил свой костюм в стиле Че Гевары и Фиделя Кастро. Он больше не носит одежду цвета хаки. Теперь он одевается, как Джонни Кэш — во всё чёрное. Один лишь факт, что он сменил свой гардероб, говорит о том, что он встревожен, поскольку понимает, что будет дальше.



Запасы Израиля уже были отчасти истощены из-за того, что Соединённые Штаты запросили у него снаряды калибра 155 мм для их отправки на Украину. А теперь Израиль просит вернуть эти боеприпасы, просит восполнить его запасы, просит ракеты, которые можно запускать за пределы «Железного купола». А тут, по сути, речь идёт о ракетах комплекса Patriot. Так что на первый план выйдут потребности Израиля.



И, честно говоря, существует возможность того, что эта война выйдет из-под контроля, если «Хезболла» решит вмешаться. Вы уже наблюдали массовые протесты, невероятные протесты в таких странах, как Йемен. А если на стороне ХАМАС решат выступить Египет, Сирия, Организация исламского сотрудничества? Если входящие в эту организацию государства соберутся вместе, то они встанут на стороне ХАМАС. Ведь насколько бы ужасающим не было то, что сделали боевики ХАМАС с теми детьми, ХАМАС и арабы в качестве довода скажут вам: Израиль поступал так с нами последние 50 лет, поэтому что тут такого? Они видят в этом лицемерие Запада.



Дата публикации 09 октября 2023 года.

