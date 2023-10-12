Республиканцы бьют тревогу: из-за политики Байдена в США просачиваются террористы

Трагические события в Израиле заставили американскую оппозицию вновь напомнить об опасности неконтролируемой иммиграции, передаёт Fox News. Конгрессмен Кевин Маккарти подчеркнул, что через южную границу в США прибывают люди, объявленные в розыск по подозрению в терроризме. При этом Джо Байден называет самой большой угрозой изменение климата и белый расизм.

После жуткого нападения на Израиль республиканцы предупреждают о возможном проникновении террористов в Америку через открытую настежь границу. С начала года при пересечении границы арестовано более 150 человек из списка разыскиваемых ФБР по подозрению в терроризме. В связи с этим Кевин Маккарти бьёт тревогу.



КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен США: Только в этом году их было 151 из 160 различных стран. В моём собственном штате поймали двух человек, разыскиваемых по подозрению в терроризме, прибывших из Йемена. Из Китая и других стран. Зачем они прибывают в Америку, что они запланировали и с кем они контактируют?



Ранее президент Байден заявлял, что, по его мнению, угроза номер один для Америки — это изменение климата. Угроза номер один, убивающая американцев, — это терроризм! Угроза номер один — это открытая граница!



В новом, шокирующем докладе конгрессу говорится, что администрация Байдена не выслала 99 процентов нелегальных мигрантов, оставив их разгуливать по стране. А свежие данные пограничной службы свидетельствуют о том, что в США незаконно проникли тысячи чужаков, требующих особой бдительности, это выходцы из таких стран, как Сирия, Йемен, Иран и Афганистан.



Грег, вы говорили об этом в начале программы: да, там (в Израиле. — ИноТВ) проблема, но у нас есть также серьёзная проблема на нашей собственной границе.



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Да, отсутствующая граница — это, на самом деле, симптом абсолютной слабости. В нашей стране… не знаю почему, но последние лет 20 мы демонизировали силу как нечто присущее угнетателю. Так что каждый раз, когда вы проявляете какую-то силу, дисциплинированность или волю, это почему-то неправильно. Так мы связали руки полиции во время беспорядков, бизнесу — в ситуации с магазинными кражами и любыми другими преступлениями.



Нами управляет самая слабая группа людей в истории нашей страны. Можно взять класс автомехаников из профессионального училища, поставить их руководителями — и они справятся лучше. Потому что слабые люди любят слабые границы. Даже у мира Барби была граница. Не знаю, смотрели ли вы этот фильм.



Но, опять-таки, мы говорили о том, что самой большой угрозой он назвал изменение климата. Он также заявил, что самая большая внутренняя угроза — это идея превосходства белой расы. Подумайте о том, сколько мы упустили, насколько пострадала наша безопасность оттого, что Джо предпочёл левацкий наркотик — политику угождения определённым демографическим группам. Потому что это делало его привлекательным для наших деятелей образования.



Мы сейчас слабы и притом наиболее уязвимы. Никогда ещё у нас не было такой слабой администрации и такой огромной угрозы одновременно.



Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.