Fox News: 11 сентября, Вьетнам — нет такой проблемы, которую Байден поставил бы выше своих интересов

«Байден в очередной раз подтвердил сомнения американцев в том, что он не способен управлять страной», — уверены в Fox News. Он стал первым президентом США, который не посетил места памяти 11 сентября, а произнёс небольшую речь, остановившись на дозаправку на Аляске. Свой монолог Байден начал с шутки про спорт, а закончил очередным враньём.

Только что произошёл самый большой кошмар демократов. Джо Байден признался, что ему хочется спать. Во время пресс-конференции во Вьетнаме, когда репортёр задал вопрос о китайском лидере, чья страна давала Байдену миллионные взятки, президент заявил: «Я пойду спать».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Может, у него (у Си Цзиньпина. — ИноТВ) и есть какой-то план действий, просто он не поделился им со мной. Но вот что я вам скажу: не знаю, как вы, а я пойду спать.

Единственное, что Джо Байден мог сказать хуже, чем «я пойду спать», — это «я крутой парень». Байден только что подтвердил сомнения населения в том, что он не справляется с этой работой. Как только он поднялся на сцену во Вьетнаме, стало ясно, что он устал. И сотрудники Белого дома отключили его микрофон прямо посередине фразы.

ДЖО БАЙДЕН: Это была вовсе не конфронтация...

ЖЕНЩИНА: Всем спасибо!

Этот момент символизирует последние этапы президентства Байдена. И я уверен в том, что они последние. Сейчас мы находимся на той стадии, когда президент уже не может выполнять церемониальные обязанности. О последствиях этого мы сейчас и поговорим.

Джо Байден стал первым президентом, который не посетил Мемориал 11 сентября — его не было ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне, ни в Шанксвилле. Джо Байден почтил память погибших 11 сентября со взлётно-посадочной полосы на Аляске. Президент воспользовался посадкой на дозаправку, чтобы отметить этот значимый день. 11 сентября — это дата, которую мы никогда не забудем. Однако президент уже забыл. А в Белом доме сказали: «11 сентября? Ну, что ж, надо двигаться дальше».

РЕПОРТЁР: Я спросил представителя Белого дома, почему президент Байден находится здесь, пропуская памятные мероприятия в местах терактов 11 сентября. И мне привели такую аналогию: спустя 22 года после Пёрл-Харбора президенты США больше не посещают Гавайи.

И это не было оговоркой. Джо Байден считает, что достаточно поездил к Мемориалу 11 сентября. И сегодня, в годовщину самого смертоносного теракта в истории Америки, он начал свою равнодушную речь с шутки.

ДЖО БАЙДЕН: У нас с губернатором есть кое-что общее: мы оба родом из Скрэнтона, штат Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моём школьном бейсбольном клубе, когда играл я. Тогда я мог бы попасть в число лучших игроков страны.

11 сентября — это национальный день скорби. Мы не шутим. Но Байден продолжает свою традицию ставить себя превыше любой трагедии. Он снова солгал. Он заявил, что посетил Граунд-Зиро на следующий день после теракта.

ДЖО БАЙДЕН: Граунд-Зиро в Нью-Йорке… Я помню, как на следующий день стоял там и смотрел на здания. Мне казалось, что я смотрю на врата ада, настолько ужасающе это выглядело.

Мы проверили эту информацию. Джо Байден выступал с речью в сенате 12 сентября. Он не опередил Буша, прибыв на дымящиеся развалины, а посетил их неделю спустя.

Итак, что мы имеем: президент отмачивал шутки и врал на Аляске 11 сентября, после того как заявил на весь мир, что ему хочется спать.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2023 года.