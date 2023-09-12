WSJ: демократы уже опасаются, что Байден подведёт их на выборах

Рейтинг Джо Байдена находится на уровне 42%, пишет The Wall Street Journal. Против него играет возраст, имидж его вице-президента Камалы Харрис, скандал с сыном, проблема миграции. Однако никто из видных политиков-демократов не спешит составить ему конкуренцию на праймериз, рассчитывая, что, раз он смог победить Трампа единожды, сможет и во второй раз.

Американские демократы обеспокоены низким рейтингом президента Байдена в опросах. По последним данным, уровень его одобрения находится на отметке 42%, пишет The Wall Street Journal. И это мало для действующего президента в условиях, когда экономика растёт.

Но некоторые рекомендуют Байдену объявить, что он не будет баллотироваться на второй срок. «Он мог бы покинуть пост как герой-демократ, который спас страну от второго срока Трампа, сказать, что он многого добился благодаря прогрессивным взглядам, и позволить партии выдвинуть кого-то из нового поколения», — пишет автор статьи.

Однако ни один влиятельный демократ не стал говорить об этом публично, а тем более бросать вызов Байдену на праймериз. Как рассказывали политики в общении с автором статьи, они считают, что кандидатом от республиканцев будет Трамп и что, раз Байден уже однажды его победил, значит, сможет и теперь.

Однако против Байдена играет его возраст. Что бы ни говорили, но простые американцы верят своим глазам. По данным опроса The Wall Street Journal, 73% респондентов считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на пост президента. Через два месяца Байдену исполнится 81 год.

Кроме того, многим не нравится вице-президент Камала Харрис. Байден выбрал её на эту должность, чтобы удовлетворить требования политики идентичности. Но она не может похвастаться высокими достижениями. Поэтому избиратели в 2024 году будут высказываться и на её счёт.

Неприятностей Байдену добавила и история с его сыном Хантером, который, как оказалось, использовал имя отца для ведения семейного бизнеса. Пока твёрдых доказательств нет, но демократы не знают, какая ещё информация об этой семье будет раскрыта. Трамп будет раскручивать эту историю до конца. Поэтому есть опасность, что она в итоге нейтрализует обвинения в адрес Трампа.

В этом году экономика восстановилась, и в третьем квартале был сильный рост, но в ближайшие месяцы ожидается замедление, пишет автор статьи. Несмотря на снижение инфляции, реальные доходы всё ещё далеки от восстановления после роста цен за последние 30 месяцев. Если безработица вырастет до 5% или 6%, демократам будет нанесён политический ущерб и у них не будет особых возможностей противостоять этому.

Отдельная проблема, с которой столкнулся Байден, — это беспорядок в сфере управления миграцией. Байден отказывается пересматривать свою политику по предоставлению убежища. И даже бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сторонник Байдена, предупреждает демократов, что если они не предпримут действия по борьбе с миграцией, то это нанесёт ущерб партии на выборах-2024.

Есть и опасности со стороны зарубежных государств, отмечает автор статьи. «Россия, Китай и Иран могут попытаться воспользоваться разногласиями в США, возникшими в год выборов».

Так что уже существует немало политических рисков, чтобы оправдать тревогу демократов. И если вдруг Трамп выиграет на грядущих выборах, то в этой победе будет столько же заслуги республиканцев, сколько и самих демократов, пишет The Wall Street Journal.