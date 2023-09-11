Роберт Кеннеди: американцам следует избирать президента, способного отработать 4-летний срок

01:56
СК: в результате пожара в Саратовской области погибли трое детей
Три ребёнка погибли в результате пожара в квартире дома в Саратовской области.
01:52
Медведев уступил Джоковичу во втором сете финала US Open на тай-брейке
Даниил Медведев проиграл второй сет в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису 2023 года с сербом Новаком Джоковичем.
01:51
Глава ЦИК Памфилова заявила о завершении голосования во всех регионах России
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено.
01:31
«Единая Россия» лидирует с 56,99% голосов на выборах в заксобрание Забайкалья
«Единая Россия» лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов в заксобрание Забайкалья.
01:26
Овечкин перед началом матча команд НФЛ произвёл стартовый бросок мяча
Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин присутствует на матче между командами Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс» и «Аризона Кардиналс».
01:18
Глава ВТБ Костин: единой валюты стран БРИКС в ближайшее время не будет
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что реальная единая валюта стран БРИКС в скором времени не появится.
01:00
Бывший советник Пентагона Макгрегор: в ВСУ хотят избавиться от Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского приходится постоянно охранять из-за опасений за его жизнь.
00:57
Marca: «Барселона» не смогла подписать Молину из-за финансовых проблем
«Барселона» летом 2023 года интересовалась защитником «Атлетико» Науэлем Молиной.
00:43
Ди Каприо и Макконахи присутствуют на финале US Open между Медведевым и Джоковичем
Голливудский бомонд наблюдает за финальным матчем Открытого чемпионата США по теннису 2023 года между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
00:37
Собянин набрал почти 2,45 миллиона голосов после подсчёта 91,3% протоколов
Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов в результате подсчёта 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы.
00:23
Футболистов сборной России встретили в отеле Дохи мелодией «Дорогой длинною»
Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу прилетели в Катар и заселились в гостиницу в Дохе.
00:22
МИД России: на Корейском полуострове ожидается новый кризис
В связи с военно-политической эскалацией вокруг Корейского полуострова ожидается приближение нового кризиса в этом регионе.
00:11
Пушилин: Запад прикрывает поставки оружия Украине гуманитарными целями
Страны Запада прикрывают передачу вооружений Украине гуманитарными миссиями, однако они применяются для военных преступлений против мирных граждан.
00:08
Медведев проиграл Джоковичу первый сет в финале US Open
Серб Новак Джокович взял верх над россиянином Даниилом Медведевым в первом сете финального матча Открытого чемпионата США по теннису.
00:00
В России предложили ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
23:52
Балицкий: ВС России продолжают уничтожать танки Challenger 2
Российские военнослужащие на линии фронта в Запорожской области подбили уже более двух танков Challenger 2 британского производства, которые были переданы ВСУ.
23:46
Польша проиграла Албании в отборе Евро-2024 по футболу
Команда Польши потерпела поражение от сборной Албании в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:43
США передадут Тайваню 1,4 тысячи ПТУР TOW 2B и Javelin
Вооружённые силы Тайваня в следующем году получат от Вашингтона 1440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
23:43
Сборная Нидерландов обыграла Ирландию в матче отбора на Евро-2024
Сборная Нидерландов победила команду Ирландии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:40
Хет-трик Митровича помог Сербии обыграть Литву в отборе Евро-2024 по футболу
Сборная Сербии обыграла команду Финляндии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:39
Тренер «Интер Майами»: Месси наш протагонист, а мы — актёры второго плана
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что нападающий Лионель Месси остаётся лидером команды даже во время отсутствия в клубе.
23:38
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Черниговской области
В Черниговской области Украины слышны взрывы.
23:35
Военная хроника сообщает о дронах под Кривым Рогом
Военная хроника сообщает о БПЛА под Кривым Рогом Днепропетровской области.
23:32
Власти Белоруссии: Минск заинтересован в поставках техники в ЮАР, Кению, Нигерию
Белоруссия заинтересована в поставках техники различного назначения в ряд африканских стран, в том числе ЮАР, Кению, Нигерию и Марокко.
23:22
Байден запутался в вопросах от прессы во время конференции во Вьетнаме
Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Ханое во Вьетнаме запутался в порядке вопросов от представителей СМИ.
23:15
Рубиалес сообщил о намерении уйти с поста главы RFEF
Временно отстранённый президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил о намерении уйти с поста главы организации.
23:12
Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским «Корнетом»
Ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским противотанковым комплексом «Корнет».
23:06
Карпов: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей
Самарские «Крылья Советов» готовы выкупить контракт полузащитника Сергея Бабкина, который принадлежит московскому «Локомотиву».
23:01
Володин: планы Вашингтона и Брюсселя сорвать выборы в России провалились
Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились, в новых субъектах впервые прошли выборы в соответствии с законодательством России.
22:54
Военная хроника сообщает о летящих в сторону Чернигова БПЛА
Военная хроника сообщает о летящих в сторону Чернигова беспилотниках.
22:45
Nation: при опрокидывании лодки в Нигерии погибли 26 человек
По предварительным данным, 26 человек погибли в центральной части Нигерии в результате опрокидывания парома на реке Нигер.
22:44
Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу
Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями финального турнира Открытого чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе.
22:36
Шульгинов: Россия обсуждает с Тегераном и Баку экспорт 300 МВт электроэнергии
Россия ведёт переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран.
22:24
Россиянка Звонарёва и немка Зигемунд потерпели поражение в финале US Open
Россиянка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в парном разряде.
22:24
В палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому»
Декларация по итогам саммита G20 стала «пощёчиной» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
22:20
Сборная России по футболу прилетела в Доху на товарищеский матч с Катаром
Сборная России по футболу прибыла в Доху на товарищеский матч с командой Катара.
22:13
Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC
Российский боец тяжёлого веса UFC Александр Волков считает, что способен в будущем побороться за титул организации.
22:06
Медведев: враг постоянно нагнетал страсти на фоне выборов в России
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в дни проведения голосования на выборах в новых российских регионах «враг постоянно нагнетал страсти».
22:00
Советник президента «Барселоны»: если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого
Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.
21:58
МО Белоруссии: Минск сдержанно реагирует на нарушения границы украинскими БПЛА
Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками украинских войск. Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
21:53
В Райффайзенбанке в Белграде заметили копии паспортов, которые видно прохожим
В одном из отделений Райффайзенбанка в Белграде заметили копии паспортов российских граждан, которые видно прохожим.
21:46
«Чемпионат»: «Ростов» арендует защитника «Зенита» Кирша
«Ростов» арендует защитника санкт-петербургского «Зенита» Илью Кирша до конца сезона-2023/24.
21:45
Украинские солдаты выпустили ещё четыре кассетных снаряда по Горловке
Военнослужащие украинских войск снова обстреляли населённый пункт Горловка. Они выпустили по городу четыре кассетных боеприпаса.
21:42
Словакия получит ещё €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине
Словакия получит ещё €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мария Прецнер.
21:42
Дембеле: я должен улучшить реализацию моментов
Полузащитник ПСЖ Усман Дембеле заявил, что должен улучшить реализацию моментов.
21:37
РКН оштрафовал иноагентов более чем на 233 млн рублей
Сотрудники Роскомнадзора оштрафовали иностранных агентов на общую сумму свыше 233 млн рублей из-за отсутствия маркировки за последние два года.
21:36
Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями в России
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории отечественного футбола.
21:26
Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнёров
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных союзников Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать ВСУ.
21:19
В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев высоко оценил явку на выборах в Москве.
21:16
Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин посетил штаб поддержки и поблагодарил за работу на выборах мэра Москвы.