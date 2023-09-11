Роберт Кеннеди: американцам следует избирать президента, способного отработать 4-летний срок

Американцы должны избирать президента, от которого можно ожидать, что он сможет доработать 4-летний срок, заявил в интервью NewsNation кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди — младший. Так он прокомментировал недавнее заявление вице-президента Камалы Харрис о готовности занять президентский пост в случае, если что-то произойдёт с Джо Байденом.

Вы согласны с заявлением Камалы Харрис, что она готова занять пост главнокомандующего, если что-то случится с Джо Байденом?



РОБЕРТ КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: Я уверен, что она чувствует себя готовой к этому.



Я понимаю. Я также уверен, что это так. Но мой вопрос в следующем: по вашим ощущениям, готова ли она к этому?



РОБЕРТ КЕННЕДИ: Думаю, нам следует голосовать за президента, от которого мы ожидаем, что он сможет завершить свой срок. Полагаю, мы избираем президента на 4 года с осознанием того, что он сможет служить четыре года.



По-моему, если Камала Харрис считает, что она должны стать президентом, то пусть выдвигает свою кандидатуру, пусть участвует в борьбе и донесёт свою позицию до избирателей. Но давайте не будем избирать… давайте не будем без выборов назначать человека…



Хорошо. Я бы хотел…



РОБЕРТ КЕННЕДИ: …который не может выйти к избирателям и изложить свою позицию.



Дата публикации 09 сентября 2023 года.