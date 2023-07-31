Роберт Кеннеди: даже десятилетия спустя ЦРУ пытается скрыть свою причастность к убийству моего дяди

В интервью Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди поделился своим мнением о гибели его дяди Джоне Кеннеди. Политик выразил недоумение, что Центральное разведывательное управление отказывается рассекречивать 5000 документов, которые касаются этого преступления.

Позвольте мне задать вам вопрос о вашей жизни. Я смотрю на вашу жизнь: ваш дядя — президент Соединённых Штатов (Джон Кеннеди. — ИноТВ). Нам хорошо известно о его кратком президентстве. А ваш отец в то время был генеральным прокурором. А затем он баллотировался в президенты и, как его брат, был убит.

Вы выступали с предположением, что, по вашему мнению, существовал заговор внутри нашего правительства, спецслужб, среди которых вы видели ЦРУ. И, по вашему мнению, даже сегодня — я полагаю, из-за своей фамилии, — вам может грозить опасность. Почему вы считаете, что они (спецслужбы. — ИноТВ) были причастны к убийству вашего отца и вашего дяди, и, возможно, вы тоже можете стать мишенью?

РОБЕРТ КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: Я никогда не говорил, что могу стать мишенью. Я имею в виду, что всегда существует (опасность. — ИноТВ) для любого, кто выставляет кандидатуру в президенты…

Любой, кто появляется на Fox, становится мишенью. Прошу, продолжайте.

РОБЕРТ КЕННЕДИ: Я думаю, что в своей жизни я шёл на гораздо больший риск, чем участие в президентской гонке, поэтому я…

Но вместе с тем вам должно быть тяжело. Вы потеряли дядю, отца. Это ужасно.

РОБЕРТ КЕННЕДИ: Да, но что вы хотите этим сказать? Неужели…

Нет. Так почему вы думаете, что наше правительство могло быть замешано (в убийстве братьев Кеннеди. — ИноТВ)?

РОБЕРТ КЕННЕДИ: Послушайте, комиссия Уоррена, которой руководил глава ЦРУ Алан Даллес, уволенный моим дядей, обнаружила, что преступление совершил стрелок-одиночка Ли Харви Освальд. Но когда специальный комитет палаты представителей конгресса провёл повторное расследование между 1977 и 1979 годами, его участники изучили гораздо больше документации и опросили гораздо больше свидетелей, чем комиссия Уоррена. Они пришли к выводу, что мой дядя был убит в результате заговора.

И большинство людей… например, Ричард Швайкер, который был первым главой специального комитета, публично заявил, что «ЦРУ было причастно к убийству президента Соединённых Штатов». И это цитата.Большинство людей в этом комитете в то время считали, что за случившимся стояло ЦРУ, определённые люди в ЦРУ.

Вам в то время было лет семь или восемь?

РОБЕРТ КЕННЕДИ: Мне было 10, когда убили моего дядю. Мне было 14, когда убили моего отца. И сегодня есть исчерпывающие доказательства. Более того…

Почему бы им (ЦРУ. — ИноТВ) не рассекретить все файлы по этому делу и не быть открытыми? Позвольте нам увидеть информацию.

РОБЕРТ КЕННЕДИ: Это хороший вопрос. Есть закон, который требует, чтобы все записи об убийстве Джона Кеннеди были обнародованы ещё 10 лет назад. То есть они всё ещё держат 5 000 документов.

Президент Байден пообещал, когда его избрали, что он обнародует эти документы. Президент Трамп так же давал подобные обещания. Но ЦРУ им этого не позволило. И поэтому вопрос, который, я думаю, имеют право задать американцы, включая членов семьи моего отца и дяди: почему нет? Что именно вы не хотите раскрывать 60 лет спустя?

И, кстати, последняя партия опубликованных данных содержала документацию, которая заставила даже The New York Times наконец-то признать, что Ли Харви Освальд был агентом и работал на ЦРУ. Так что, если бы комиссия Уоррена знала об этом в 1964 году, то к ней было бы совсем другое отношение, а комитет по расследованию убийств никогда этого не знал.

Эта информация была обнародована. Мы знали о ней, у нас была документация, в которой об этом говорилось, на протяжении как минимум десяти лет. Но число этих сведений стало подавляющим благодаря последней партии документов, в результате чего даже крупные СМИ признали, что он (Освальд. — ИноТВ) действительно сотрудничал с ЦРУ с 1957 или 1958 году.

Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.