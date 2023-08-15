Роберт Ф. Кеннеди: у США есть биолаборатории на Украине, где работают учёные смерти

С подачи Пентагона серьёзная разработка биологического оружия ведётся с 2001 года, рассказал кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди. Была создана целая сеть лабораторий, в том числе сверхсекретных, во главе с Энтони Фаучи. Однако после нескольких инцидентов с утечкой микробов большинство разработок переместилось за океан. Сейчас многие из них находятся на Украине. И там занимаются очень опасными и страшными вещами, которые несут угрозу человечеству, пояснил он в интервью Такеру Карлсону.

Это очень интересно, позвольте мне добавить. Виктория Нуланд во время дачи показаний в конгрессе в прошлом году слепо объявила: «О да, кстати, у нас там на Украине есть такие биолаборатории».

РОБЕРТ Ф. КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: Да

И это было проигнорировано. А людям, которые это освещали, досталось за то, что говорили об этом. Но факт остаётся фактом: у Соединённых Штатов есть биолаборатории на Украине. Зачем нам они?

РОБЕРТ Ф. КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: У нас есть биолаборатории, потому что мы разрабатываем биологическое оружие. И в нём используются все виды новой синтетической биологии, более совершенных технологий и методов генной инженерии, которые не были доступны в предыдущем поколении. Это очень-очень страшные вещи.





Произошло вот что. Когда мы ушли… Когда «Патриотический акт» снова открыл дорогу гонке вооружений в 2001 году, Пентагон стал вливать огромные деньги в биологическое оружие. Но они тогда очень нервничали, потому что если нарушать Женеву, Женевскую конвенцию, это смертельное преступление.





И они не были уверены, что вот это положение в «Патриотическом акте» подойдёт в качестве лазейки для договоров, которые были ратифицированы конгрессом. Так что они опасались заниматься разработкой биологического оружия в полную силу.





Поэтому они передали полномочия по биобезопасности одному агентству в системе здравоохранения. Национальный институт инфекционно-аллергических заболеваний, который возглавляет Энтони Фаучи. Так что Энтони Фаучи получил все полномочия по разработке биологического оружия.





В то время он получил прибавку в 68 процентов от Пентагона, чтобы он выполнял эту работу. Именно поэтому он был самым высокооплачиваемым чиновником в правительстве Соединённых Штатов. Сколько там, 4 миллиона человек, он получал больше и больше денег. На 450 тысяч долларов в год больше, чем президент. Больше, чем любой судья верховного суда или член конгресса, ему платили больше всех.

И всё потому, что он получил прибавку в 68 процентов от Пентагона для разработки биологического оружия. Но когда ты этим занимаешься, каждый вид биологического оружия требует соответствующей вакцины. Так что это идёт рука об руку. Потому что в 100 процентах случаев, когда вы применяете биологическое оружие, будет ответный удар. Ваша сторона тоже заболевает.





Поэтому для применения такого оружия необходима вакцина для противостояния. Нужно вакцинировать свою команду до применения. Эти два аспекта разрабатываются при помощи такой области науки, которая называется исследованием усиления функции. Вы берёте инфекционный микроб и усиливаете его заразность.





Или вы создаёте прыжковые виды, которые могут убивать обезьян. Потом они могут убивать людей. И вы подстраиваете это таким образом. Существуют самые разные методы. И потом вы делаете его устойчивым к антибиотикам, терапевтическим препаратам и другим видам лечения, так что это обратная сторона медицины.

На протяжении 2800 лет со времён Гиппократа доктора старались сделать микробы менее заразными, менее смертоносными, разрабатывали антибиотики для этого. А люди, которые занимались вот этим, их 36 тысяч и их называют учёными жизни, хотя, скорее, это учёные смерти. Так вот сегодня они полностью занимаются разработкой микробов, которые могут использоваться для убийства людей.

Но, учитывая тот опыт, через который мы прошли три года назад, когда вирус из биолаборатории перевернул весь мир…

РОБЕРТ Ф. КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: Да, позвольте мне закончить эту краткую историю о том, что произошло. В 2014 году произошла утечка микробов трёх видов. Фаучи настроил лабораторий по всей стране, в Галвестоне и Бостоне — везде их полно. Мы даже точно не знаем, сколько лабораторий биобезопасности-3 и биобезопасности-4.





Мы просто даже понятия не имеем, сколько их. Мы их считали, у меня выходит книга, где описываются те, о которых нам известно. Но есть много секретных, о которых люди не знают. И они занимаются этим здесь, в Соединённых Штатах. Но в 2014 году три микроба сбежали из трёх разных лабораторий. Это были очень громкие и очень опасные утечки, там оспа была и ещё очень-очень опасные микробы.





Общественность об этом узнала. Это освещалось везде, и прошли слушания в конгрессе. 300 учёных написали письмо президенту Обаме с просьбой остановить Энтони Фаучи. Потому что он создаст микроб, который вызовет глобальную пандемию. И Обама подписал мораторий и закрыл 18 самых худших разработок Фаучи. Большинство из них проводились в Галвестоне и в Северной Каролине учёным по имени Ральф Бэрик.





Но вместо того, чтобы подчиниться этому закону, Энтони Фаучи перенёс большинство своих операций за границу. Большинство из них оказались в лаборатории в Ухани, а это военная лаборатория. Но китайцы руководят народно-освободительной армией, поэтому большая часть (разработок. — ИноТВ) перекочевала на Украину. Именно там сейчас много из этого.

Фаучи финансировал многое из этого. Но потом другие правительственные учреждения начали обретать уверенность, что им это сойдёт с рук. И теперь большая часть финансируется Министерством обороны. Крупнейшим спонсором является USAID, агентство США по международному развитию, которое является частью ЦРУ.

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.