Newsweek: Китай обвинил США в создании биологического оружия, направленного против конкретных этнических групп

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил Соединённые Штаты в разработке биологического оружия против конкретных рас, сообщает издание Newsweek. Заявление высокопоставленного китайского дипломата прозвучало в ответ на комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее выразил «обеспокоенность» о якобы массовом сборе властями Китая ДНК населения Тибета.

В беседе с журналистами официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подверг критике заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что якобы Китай собирает данные о геноме человека в отношении этнических меньшинств в тибетской провинции Синьцзян с целью дополнительного контроля и наблюдения над её жителями, сообщает Newsweek.

На неделе Блинкен выразил «обеспокоенность» сообщениями о якобы массовом сборе властями Китая ДНК населения Тибета. «Эти утверждения не выдерживают никакой критики и не означают ничего иного, кроме как создания сенсационных новостей», — заявил китайский дипломат о комментариях американского коллеги. По его словам, в Китае соблюдается законодательство, и частная жизнь всех её граждан, независимо от их этнического происхождения, им защищена, пишет автор статьи.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Поднебесной, США сами проводят массовый сбор и использование геномной информации, заявил Ван Виньбинь со ссылкой на статью издания The Wall Street Journal, в которой, по его словам, утверждалось, что Пентагон разработал научно-исследовательские планы для поражения своих противников генетически модифицированным оружием. Журналистам он пояснил, что речь идёт о геномных данных азиатских китайцев, европейских арийцев и ближневосточных арабов, которые собираются американскими военными.