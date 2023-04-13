США руководят более чем 300 биологическими лабораториями по всему миру. По большей части все проводящиеся там операции секретны, поскольку США — единственная страна, не допускающая программу верификации Конвенции о биологическом оружии. Бывший корреспондент Белого дома Уильям Джонс уверен, что американские лаборатории на Украине могут представлять серьёзную опасность: «Учитывая всю историю, очень сложно доверять словам Соединённых Штатов».

Согласно полученным данным, Соединённые Штаты финансируют свыше 300 биологических лабораторий в более чем 30 странах по всему миру и руководят ими. Почему это вызывает серьёзные беспокойства и сомнения со стороны международного сообщества?

Соединённые Штаты имеют один из самых крупных биотехнологических аппаратов в мире. Он включает в себя сотни биолабораторий в США и других странах, где они проводят самые разнообразные операции. По большей части не очень ясно, что это за операции. Хотя Соединённые Штаты и подписали Конвенцию о биологическом оружии, но программу верификации не приняли. Значит, любые инспекции американских лабораторий под запретом.

Многие страны выступали с требованием разъяснений от США по биолабораториям на Украине и призывали согласиться на многостороннюю проверку этих объектов. Почему Соединённые Штаты до сих пор избегали убедительного объяснения?

В случае с Украиной выяснилось, что в ряде этих лабораторий все эксперименты и большая часть материала были вынесены сотрудниками, которые спешно покинули лаборатории, как только русские вошли в страну. Но были обнаружены документы и другой материал, указывающие на то, что проводились работы с опасными элементами. Конечно, было бы целесообразно направить инспекционные группы: чтобы они на это посмотрели, чтобы эти лаборатории не стали причиной вспышек заболеваний или чего-то подобного.

Украина использовалась Соединёнными Штатами как военный оплот против России не с 2014 года, а даже раньше. Наращивались Вооружённые силы Украины, им предоставлялось необходимое оборудование для возможной войны с Россией, которая сейчас и происходит. Возникает вопрос, не предоставили ли они заодно и определённый потенциал в возможной биологической войне?

США уверяют, что это не так. Но в настоящее время, учитывая всю историю, очень сложно доверять словам Соединённых Штатов. Особенно с тех пор, как бывший глава ЦРУ Помпео сказал следующее.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США, выступление в Техасском университете 15 апреля 2019 года: Я был главой ЦРУ. Мы врали, мы обманывали, мы воровали. У нас были целые обучающие курсы.

Так что здесь нужны пояснения. И единственный способ добиться этого — если международное сообщество начнёт интересоваться и попробует получить какие-то разъяснения и доказательства от Соединённых Штатов, что эти предположения неверны.

Соединённые Штаты — единственная страна, которая до сих пор исключительным образом блокировала возобновление переговоров по протоколу о проверке Конвенции о биологическом оружии. Как это повлияет на глобальную безопасность?

Соединённые Штаты считают себя создателем правил в мире. Обычно они требуют, чтобы остальные страны делали так, как они говорят, а не так, как они делают. А сами они не всегда придерживаются тех же стандартов, которые они ожидают от других стран. Это создаёт элемент неопределённости в отношении того, чем США занимаются в области биологических исследований.

Я полагаю, что в какой-то мере Соединённые Штаты проводят сознательную политику разделения мира на две группы, они создают больше напряжения, больше конфликта. Вопросов становится больше, ведь доверие ослабевает, когда США указывают, что ведут партизанскую борьбу против некоторых стран.

Я думаю, это усиливает незащищённость и, возможно, даже опасность, в зависимости от того, что происходит в тех лабораториях. Это может быть решено, только если будут инспекции. Но также в конечном итоге это может быть решено, если останется политика попыток разделения мира, а не объединения его.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года.