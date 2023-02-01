Послушный приказам из США президент Зеленский помалкивает об обнаруженных Россией американских биолабораториях на Украине, пишет dikGAZETE. Между тем в Вашингтоне намерены перенести их в другие страны, тем самым создав ещё большую угрозу для жизни людей. В этих условиях решить проблему могут только сами украинцы, которым следует выступить как против американцев, так и против собственных властей, ведь и те, и другие используют их в качестве подопытных кроликов, отмечает автор.

Во время холодной войны Советский Союз постоянно обвиняли в проведении биологических испытаний. Между тем Соединённые Штаты Америки якобы не проводили таких испытаний, не изготавливали атомную бомбу, зато всё время пугали мир «советской угрозой». Как пишет dikGAZETE, Россия всегда выступала против деятельности США, представляющей угрозу для всех обществ мира, разоблачала Америку, но не была услышана.

Как продолжает автор материала, в ходе специальной военной операции российская сторона с помощью конкретных доказательств раскрыла наличие биологических лабораторий США на Украине. Владимир Зеленский за всё это время пока так и не сказал ничего о существовании либо отсутствии обнаруженных русскими биологических лабораторий.

«Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона. В таком случае решить проблему могут только сами украинцы. Они должны видеть, что США экспериментируют с ВИЧ на украинских военных. Нельзя игнорировать более 20 тысяч доказательств, которыми располагают русские», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов сообщил, что обнаруженные на территории Украины американские биологические лаборатории на фоне российской военной операции переносят в некоторые регионы Восточной Европы и Центральной Азии. Теперь опасность распространяется по всему региону.

Автор портала убеждён, что, укрывая лаборатории от русских, Америка создаёт опасность для других народов. Украинцы должны отреагировать на эту угрозу, чтобы граждане стран, в которые Америка переносит свои биолаборатории, тоже понимали, какому риску они подвергаются. Украинцы должны выступить против американцев и политических представителей США на Украине, которые используют как граждан, так и военнослужащих в качестве подопытных кроликов.

«Американские биологические лаборатории должны быть закрыты украинской общественностью. Необходимо изучить имеющиеся у России доказательства в международных организациях и выявить виновных. Если на украинской земле хотят сотворить историю героизма, то её нужно писать не против русских, а против американцев», — заключает автор dikGAZETE.