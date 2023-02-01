Reuters: США выделят Украине пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд

На этой неделе США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $2,2 млрд, передаёт Reuters. По данным источников агентства, в очередной транш среди прочего войдут ракеты большей дальности GLSDB, которые позволят Киеву поражать ранее недосягаемые цели.

США готовятся выделить Украине пакет военной помощи, в который среди прочего впервые войдут ракеты большей дальности, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Общий объём пакета военной помощи составит $2,2 млрд. Вооружения на сумму $400 млн будут переданы напрямую из запасов США. Остальная часть суммы — $1,725 млрд — будет выделена в рамках фонда Инициатива по содействию безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать вооружение, заключая контракты с производителями, а не из запасов США.

Ожидается, что в новый транш войдут вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронемашины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, управляемые ракеты GMLRS. Кроме того, часть средств пойдёт на системы противодействия беспилотникам, дополнительные компоненты системы противовоздушной обороны HAWK, беспилотники PUMA и на запчасти для систем Patriot и Bradley.

В рамках этого пакета помощи Вашингтон впервые передаст Киеву ракеты большей дальности, а именно запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. При этом, как отмечает Reuters, Соединённые Штаты отклонили запросы на поставку Украине ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.

Агентство полагает, что большая дальность полёта GLSDB может позволить Украине поражать цели, которые ранее для неё были недосягаемы.

Вашингтон также намерен передать Киеву значительное количество медицинского оборудования, которого, как ожидается, будет достаточно для оснащения трёх полевых госпиталей.

По данным агентства, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. При этом до момента подписания президентом Байденом содержание и размер траншей может меняться.