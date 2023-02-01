dikGAZETE: американцы используют украинцев как подопытных кроликов

Послушный приказам из США президент Зеленский помалкивает об обнаруженных Россией американских биолабораториях на Украине, пишет dikGAZETE. Между тем в Вашингтоне намерены перенести их в другие страны, тем самым создав ещё большую угрозу для жизни людей. В этих условиях решить проблему могут только сами украинцы, которым следует выступить как против американцев, так и против собственных властей, ведь и те, и другие используют их в качестве подопытных кроликов, отмечает автор.