Fox News: американцев призвали беречь ДНК, чтобы она не была использована при создании биооружия

Американские конгрессмены обеспокоены риском попадания чувствительных персональных данных своих сограждан в руки противников США, передаёт Fox News. В частности, Джейсон Кроу, член комитета палаты представителей США по разведке, упрекнул американскую молодёжь в беспечности, с которой она добровольно передаёт данные ДНК в руки частных лабораторий. По мнению конгрессменов, такая утечка может быть использована противником при разработке биологического оружия, нацеленного как на население США в целом, так и на конкретных лиц.

Молодые американцы слишком легкомысленно относятся к вопросу передачи данных о своей ДНК, заявил конгрессмен Джейсон Кроу. Чувствительная информация может нанести существенный вред при потенциальном создании биооружия. По его мнению, такие данные могут быть использованы против отдельных граждан США, сообщает Fox News.

В ходе своего выступления на Форуме по безопасности, проходившем в Аспене, штат Колорадо, член комитета палаты представителей США по разведке предостерёг сограждан от обращений в частные лаборатории по тестированию ДНК. По его мнению, личные данные граждан могут быть использованы для разработки биологического оружия и нацелены на определённые группы американцев или даже на отдельных лиц.

По словам Кроу, за последние 20 лет отношение людей к конфиденциальности и защите коммерческих данных ухудшились, особенно среди молодёжи. Конгрессмен также выразил обеспокоенность возможной перепродажей частными компаниями данных ДНК американских граждан, сообщает Fox News.

Сенатор от штата Айова Джони Эрнст, который тоже выступил на мероприятии, в свою очередь, добавил, что противники США могут использовать такие же методы по отношению к посеву и скоту, с целью вызвать голод, передаёт Fox News.

Предупреждения от Кроу и Эрнста прозвучали в тот же день, когда были затронуты темы доступности дешёвых беспилотников военного назначения, а также расширенного применения Китаем и Россией искусственного интеллекта, отмечает Fox News.

Также сообщается, что и США, и их «почти равные» противники изучают способы объединения дронов и технологии искусственного интеллекта для создания «роёв» до 200 единиц летательных аппаратов, которые могут быстро одновременно перемещаться по полю боя и атаковать противника.