Daily Signal: Байдена и американских демократов обвинили в попытке привязать помощь своим согражданам к выделению денег Киеву

01:33 В семи областях Украины объявлена воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины.

01:24 Соболенко уступила Гауфф в финале US Open 2023 Белоруска Арина Соболенко потерпела поражение в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису 2023 года с американкой Кори Гауфф.

01:15 Bild: критикующая помощь Украине и санкции депутат ФРГ основывает свою партию Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику Берлина по поводу украинского конфликта и выступает за отмену санкций против России, решила основать партию.

01:12 Тарпищев не считает переход Грачёвой в сборную Франции потерей для российского тенниса Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не видит большой трагедии в смене гражданства Варварой Грачёвой.

01:05 Премьер-министр Армении Пашинян уволил главу службы госохраны Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу службы государственной охраны.

01:00 Мелёшин: Цымбаларь был очень простым человеком и гениальным футболистом Алексей Мелёшин рассказал об игре и взаимоотношениях с Ильёй Цымбаларём в чемпионском московском «Спартаке» в 90-х.

00:51 Hespress: число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тыс., ещё 2 059 человек пострадали.

00:43 Робсон рассказал, что понял установку Черчесова на матч памяти Цымбаларя Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Луис Робсон рассказал, что у него не возникло проблем с пониманием установки на матч памяти Ильи Цымбаларя, которую сделал Станислав Черчесов.

00:42 ТСН: в Сумской и Черниговской областях произошли взрывы Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях Украины.

00:32 Журналист из США Хинкл назвал подрыв Challenger плохой рекламой западного танка Журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

00:26 Конькобежка Фаткулина вернётся к соревнованиям в октябре Серебряный призёр Олимпиады по конькобежному спорту Ольга Фаткулина дала понять, что совсем скоро возобновит соревновательную деятельность.

00:21 В Киеве предложили убрать статус «ограниченно годен» к воинской службе Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением по отмене статуса «ограниченно годен» в отношении воинской службы.

00:14 WP: Белому дому будет сложнее добиваться от конгресса помощи для Киева Белому дому с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения финансов из бюджета на помощь Украине.

00:10 Павленко — о тренировках под руководством Цымбаларя: помогал и постоянно подсказывал Бывший полузащитник московского «Спартака» рассказал о тренировках под руководством шестикратного чемпиона России по футболу в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.

00:07 В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога В Черниговской, Сумской и Киевской областях Украины объявили воздушную тревогу.

00:05 Гацкан: было приятно вновь сыграть с бывшими партнёрами в матче памяти Цымбаларя Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от матча памяти шестикратного чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя.

00:04 Sky News: Джонсону присвоили почётное звание доктора Львовского университета Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почётного доктора Львовского национального университета им. Ивана Франко во время своего приезда на Украину.

23:48 Мужчина забрался на скульптуру принцессы Турандот на Арбате и сорвался вниз Мужчина забрался на фонтан-памятник «Принцесса Турандот» перед театром имени Вахтангова на Арбате в Москве. Сорвавшись вниз, он сломал скульптуру.

23:44 Италия и Северная Македония сыграли вничью в отборе Евро-2024 по футболу Сборные Италии и Северной Македонии не смогли выявить победителя в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

23:40 ВСУ выпустили два кассетных снаряда по жилым районам Донецка Подразделения украинской армии выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

23:33 Лыжница Терентьева сообщила, что впервые перенесла операцию под общим наркозом Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева рассказала, что после успешной операции пока не готова вернуться к соревновательной деятельности.

23:31 МЧС: автомобиль врезался в дом в Иванове, четыре человека погибли Легковой автомобиль врезался в дом в городе Иваново, четыре человека погибли, ещё один пострадал.

23:30 Режиссёр Йоргос Лантимос получил «Золотого льва» за фильм «Бедные-несчастные» Фильм греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стал обладателем «Золотого льва» на 80-м Венецианском кинофестивале.

23:25 Ловчев: одна левая нога Цымбаларя сейчас стоила бы €100 млн Бронзовый призёр Олимпиады Евгений Ловчев вспомнил игру Ильи Цымбаларя за московский «Спартак» и сборную России по футболу.

23:25 ЦПВС: коалиция во главе с США создала 23 опасные ситуации в небе над Сирией Истребители и дроны международной коалиции во главе с США за минувшие сутки 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

23:16 Bloomberg: Киев подаст жалобу в ВТО, если Польша запретит ввоз украинского зерна Украина будет подавать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша запретит ввозить украинское зерно.

23:14 Черчесов готов рассмотреть предложения по тренерской работе Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.

23:06 Новый министр обороны Украины заявил, что Киеву нужно как можно больше оружия Украине нужно столько оружия, сколько возможно поставить, считает новый министр обороны страны Рустем Умеров. Об этом он написал в своих соцсетях.

22:56 Онопко уверен, что сборная России должна проводить матчи в условиях санкций Тренер сборной России Виктор Онопко выразил уверенность, что национальной команде необходимы учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи в условиях санкций.

22:52 Hespress: число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи Число погибших в результате землетрясения, которое произошло в Марокко, увеличилось до 1305, пострадали 1,8 тыс. человек.

22:44 Каррера сообщил, что ему не поступали предложения по работе в России Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что в ближайшее время вряд ли возглавит какой-нибудь клуб.

22:39 Румынский президент сообщил генсеку НАТО о новых найденных фрагментах дрона Румынский президент Клаус Йоханнис рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о найденных на румынской территории фрагментах беспилотников, «аналогичных российским».

22:37 Каррера заявил, что не смотрит матчи «Спартака», но следит за результатами Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что у него нет свободного времени, чтобы смотреть матчи красно-белых в чемпионате России по футболу.

22:30 Генерал Каракуш: США пытаются сунуться на Южный Кавказ, пока Россия проводит СВО Власти США пытаются воспользоваться вовлечённостью России на Украине и «сунуться» в регион Южного Кавказа, считает председатель Общества офицеров в отставке Турции, отставной генерал-лейтенант авиации Эрдоган Каракуш.

22:23 Military Watch Magazine: ВС России прожигают броню западной техники Российские военные успешно прожигают броню западной техники отечественным оружием, таким как «Корнет», пишет Military Watch Magazine.

22:17 Ростовцев сообщил, что землетрясение не повлияет на старт велогонки в Марокко Бронзовый призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Сергей Ростовцев дал понять, что после землетрясения организаторы не стали отменять гонку в Марокко.

22:09 Президент Бразилии назвал неуместным обсуждение Украины в формате G20 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский конфликт в рамках формата G20.

22:00 Тимощук назвал Цымбаларя одним из лучших футболистов своего поколения Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что бывший полузащитник московского «Спартака» Илья Цымбаларь внёс весомый вклад в развитие российского и мирового футбола.

21:55 Латвия модернизирует инфраструктуру обмена данными на границе с Россией МВД Латвии собирается потратить €2,2 млн на модернизацию инфраструктуры обмена данными на границе с Россией и Белоруссией.

21:47 Власов сохранил восьмое место в зачёте «Вуэльты» после 14-го этапа Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora Hansgrohe сохранил восьмое место в общем зачёте многодневной велосипедной гонки «Вуэльта Испании».

21:45 The Hill назвала пять альтернативных Байдену кандидатов на выборах 2024 года Американская газета The Hill назвала пять альтернативных Джо Байдену кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. По мнению издания, за пост главы государства могут побороться, в частности, вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и министр транспорта Пит Буттиджич.

21:33 Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнёров составила $30 млрд С начала 2023 года союзники Украины предоставили Киеву помощь в размере $30 млрд. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

21:31 Сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу Сборная Англии и команда Украины не смогли выявить победителя в матче групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

21:20 Король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения Король Марокко Мухаммед VI объявил трёхдневный траур в стране после землетрясения, жертвами которого стали более тысячи человек. Он также распорядился приспустить национальные флаги королевства.

21:13 Онопко — о матче с олимпийской сборной Египта: будем на связи с Карпиным Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко дал понять, что находится в постоянном контакте с Валерием Карпиным перед вторым товарищеским матчем с олимпийской командой Египта.

21:10 Генконсул России в Милане выразил мэру разочарование из-за выставки «Азова» Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил разочарование мэру города Джузеппе Сале из-за выставки, которая посвящена участникам украинского националистического батальона «Азов»*.

21:00 Романцев: гол Цымбаларя «Реалу» до сих пор стоит перед глазами Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев на матче памяти Ильи Цымбаларя поделился воспоминаниями о работе с бывшим полузащитником красно-белых.

20:57 Минобороны заявило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории.

20:56 Сын Цымбаларя: красно-белая армия — это топ! Олег, сын бывшего футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя, поделился впечатлениями от матча легенд памяти его отца.