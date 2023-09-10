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Daily Signal: Байдена и американских демократов обвинили в попытке привязать помощь своим согражданам к выделению денег Киеву

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Американский сенатор Рик Скотт выразил разочарование действиями администрации Байдена и демократов в сенате США, которые пытаются привязать оказание помощи своим согражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, к выделению дополнительных средств Киеву, сообщает Daily Signal. Политик напомнил Белому дому, что часть работы американского правительства состоит в том, чтобы помогать гражданам в трудную минуту.
Daily Signal: Байдена и американских демократов обвинили в попытке привязать помощь своим согражданам к выделению денег Киеву
AP

Сенатор Рик Скотт, республиканец от штата Флорида, в интервью Daily Signal обвинил демократов в сенате в том, что те продолжают блокировать федеральную помощь американским жертвам стихийных бедствий, привязывая её к выделению Украине помощи в размере $44 млрд.

«Федеральное правительство должно выполнять свою работу: часть его работы — помогать своим гражданам в трудную минуту, — заявил Скотт. — Я разочарован администрацией, которая не активизировалась для оказания помощи и пытается привязать помощь американцам к помощи Украине».

Как напоминает издание, после урагана «Идалия» Скотт вместе с сенатором-республиканцем Марко Рубио представили на рассмотрение законопроект, который предусматривает выделение $16,5 млрд населению, пострадавшему от стихийных бедствий в таких штатах, как Гавайи, Флорида, Калифорния, Иллинойс и Огайо. И этот документ никак не привязывает данную помощь к Украине.

Когда пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, будет ли президент Джо Байден и демократы рассматривать финансовую поддержку Украины и помощь американцам при стихийных бедствиях в двух отдельных законопроектах, она ответила, что администрация Байдена «пока не собирается вдаваться в гипотетические предположения по поводу разделения чего-либо».

Байден и демократы в американском сенате по-прежнему блокируют законопроект Скотта-Рубио, продолжая свои попытки связать федеральную помощь американцам с выделением денег Киеву, отмечает Daily Signal.

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