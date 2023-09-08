Real America's Voice Оригинал

Бывший разведчик США: выделение дополнительных средств для Украины — это отчаянный шаг администрации Байдена прикрыть провал ВСУ

Материал представлен в переводе ИноТВ
США отправляют всё больше денег на Украину, в самую коррумпированную страну Европы. Это больше похоже на мошенничество и подкупы от администрации Байдена, уверен бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер. Наступление ВСУ провалилось, а им нужно продемонстрировать хоть какую-то видимость прогресса Западу, заявил он в эфире Real America’s Voice.
Первое, что сделал Блинкен, это пообещал ещё денег. Это огромная подсказка. Ещё миллиард долларов. Теперь посмотрите на это с практической точки зрения. Мы уже не можем отчитаться за ранее отправленные средства. 
 
Нам уже известно, что они якобы увольняют людей за коррупцию, а потом вы хотите им ещё денег выдать? Ну вы что?! Очевидно, что это больше похоже на мошенничество и подкупы от администрации Байдена тем, кто там находится. 
 
Всех тех, кого уволили, это всё не про коррупцию. Это всё срежиссировано Западом, спланировано Западом, я бы даже сказал, выполнено Западом. Наступление провалилось. Мы уже говорили об этом. Тот сегмент, который мы по этой теме сделали, много показывали ребятам. 
 
Я остаюсь верен своим словам. У них осталось, у украинцев осталось, может быть, недели три, чтобы победить. Но они не победят. Потому что через три недели начнутся дожди. Это будет, как на фестивале Burning Man, только с танками, если можете себе такое представить. 
 
Да, я так и говорю, если вы можете себе такое представить. Вокруг всё увязло, танки, только красоток нет. Конечно, не очень хорошая замена, Джек. Если уж оказался в грязи, лучше уж рядом с красотками. 
 
Но, я думаю, вот что их ждёт. И поэтому все эти увольнения больше связаны не с коррупцией, а с неудавшейся попыткой продемонстрировать прогресс Западу. Они все коррумпированы. До начала войны Украина была самой коррумпированной страной Европы. И что же, они вдруг все стали святыми? Но это не так. 
 
И я думаю, тот факт, что Блинкен пытается закинуть туда ещё денег, это такой отчаянный шаг, чтобы заставить их хоть что-то сделать против русских. Но я не думаю, что это сработает. 
 
Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года. 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Real America's Voice США Северная Америка
теги
коррупция мошенничество помощь США Украина финансы Энтони Блинкен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров