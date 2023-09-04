Президент Украины Владимир Зеленский оказался загнан в угол: с одной стороны политически в стране преобладают ультранационалисты и неофашисты в союзе с олигархами, а с другой — военные, уставшие от военных доктрин НАТО, заявил в интервью YouTube-каналу бывший британский дипломат Алистер Крук. По словам Крука, пока крайние правые на Украине настаивают на продолжении военных действий, обсуждаемый импичмент президенту Джо Байдену грозит остановить помощь Киеву.

Если республиканцы слишком углубятся в расследование импичмента, и оно станет убеждать их в том, что Байден, который тогда занимал пост вице-президента, был, вероятно, причастен к коррупции в отношении Украины, они могут не дать ему 28 миллиардов, на которые он претендует, и американская помощь может прекратиться. Есть ли в этом смысл, Алистер?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник MI6: Разумеется. И я бы сказал, что она уже иссякает в Европе. Они попросили, насколько мне известно, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег».

Так что я думаю, что скоро это произойдёт. И Зеленский в ужасном положении, он загнан в угол. Ультранационалисты и неофашисты в союзе с некоторыми олигархами преобладают в политическом плане. Военные, с другой стороны, тоже устали, но устали по другим причинам. Украинские военные демонстрируют очень явные признаки того, что они устали от военных доктрин НАТО, которые заставляют их гордо идти против российской обороны и терять по 10 тысяч человек в месяц.

Так что он в сложном положении. Крайние правые не позволят ему вести переговоры с Россией. Они хотят, чтобы война продолжалась в одном направлении чтобы война продолжалась, так или иначе.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2023 года.