Британский дипломат: Зеленский загнан в угол — ни переговоров, ни помощи от США

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N-TV: Германия поставила на Украину ещё десяток танков, но ЕС медлит с боеприпасами N-TV
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Американский экономист: руководство США в начале украинского конфликта совершило серьёзный просчёт относительно России Dialogue works
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Экс-агент MI6: Зеленский оказался между молотом и наковальней Judging Freedom
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Arirang: КНДР запустила баллистические ракеты в ответ на военные учения южного соседа Arirang
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Bloomberg: с оглядкой на Украину — «пацифистская» Япония планирует увеличить военный бюджет до рекордных размеров Bloomberg
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Глава МИД Австрии: Вена не будет вооружать Киев и не согласна с увеличением военной поддержки Украины Heute
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NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за «тумана неизвестности»
Обозреватель National Interest Саадаин Гардези заявил, что, используя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации о ситуации на поле боя.
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Глава парламента Крыма связал отставку Резникова с провалом контрнаступления ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.
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В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов
По меньшей мере 23 авиарейса задержаны и восемь отменены в трёх московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
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В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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Al-Jazeera: военные Нигера направились к базе Франции в Ниамее для наблюдения
Подразделения ВС Нигера отправлены к военной базе Франции в Ниамее для наблюдения за французскими солдатами.
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МЧС: открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали
В Подмосковье в складском здании ликвидировано открытие горение на 1,2 тыс кв м.
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Неймар заявил, что хочет продолжить спортивную карьеру в «Сантосе»
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о своём будущем после этапа карьеры в Саудовской Аравии.
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Минобороны: над Чёрным морем и Курской областью уничтожены два украинских БПЛА
Дежурными средствами ПВО над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области были уничтожены в воздухе украинские беспилотные летательные аппараты.
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Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в ПСЖ
Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес раскритиковал нападающего «Аль-Хиляля» Неймара за сравнение «Пари Сен-Жермен» с адом.
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Рада зарегистрировала проект об отмене отсрочки для второго высшего образования
Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.
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Форвард ЦСКА Давила — об игре с «Зенитом»: ничья с горьким вкусом
Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила заявил, что команда могла победить в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита».
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AP: заявления Запада о провале контрнаступления демотивируют бойцов ВСУ
Заявления западных политиков и СМИ о провале контрнаступления ВСУ снижают боевой дух украинских солдат.
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Кроос — о трансферах в Саудовскую Аравию: решение в пользу денег и против футбола
Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о массовых трансферах игроков из Европы в Саудовскую Аравию.
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В Ростовской области в аварии погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники — Волгодонск в Ростовской области.
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Женская сборная Турции обыграла Сербию и впервые стала чемпионом Европы
Женская сборная Турции по волейболу одержала победу над командой Сербии в финале чемпионата Европы.
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Французский режиссёр Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле
Французский актёр и кинорежиссёр Матье Кассовиц пострадал в результате аварии на мотоцикле.
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Алиев: в Петербурге фигурному катанию стало уделяться больше внимания
Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о повышении интереса к мужскому одиночному катанию в Санкт-Петербурге.
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В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тыс. кв. м.
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Алаудинов: около 70% поставленной ВСУ западной военной техники уничтожено
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ уже потеряли до 70% военной техники, поставленной Западом.
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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 239 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 239 боеприпасов.
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Винер — о диете спортсменок: жир уродует всех, меня тоже
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о питании спортсменок.
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В Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
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Голубев: по инциденту с ветераном СВО в Батайске заведено уголовное дело
По произошедшему в ночь на 3 сентября инциденту с участником спецоперации в Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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Глава МИД Франции призвала создать новую архитектуру безопасности России и ЕС
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.
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GT: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
Российские военные готовы к затяжному вооружённому конфликту на Украине. Об этом заявил в статье для издания Global Times директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.
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Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Лион»
«Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Лион» в матче четвёртого тура Лиги 1.
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Президент ЮАР Рамапоса: доказательств перевозки оружия на российском судне нет
Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что расследование не выявило доказательств перевозки оружия для России на российском судне Lady R, которое швартовалось в ЮАР.
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Карпин назвал «катастрофой» начало сезона РПЛ для «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о старте сезона-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) для клуба.
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Богодель: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву
Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы ввести свою армию в Литву якобы с целью защиты, заявил заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.
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Женская команда «Рубина» всемером вышла на футбольный матч с «Локомотивом»
Казанский «Рубин» не смог заявить полноценный состав на матч 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд с московским «Локомотивом».
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Военная хроника сообщила о третьем за день авиаударе по ВСУ под Купянском
Военная хроника заявила, что по позициям ВСУ под Купянском за день нанесли третий мощный авиаудар.
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Рогов: ВС России удерживают линию обороны в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска держат оборону в Запорожской области, прорыва ВСУ не случилось.
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Неймар: Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в ПСЖ ощутил ад
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления за парижан.
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Чесноков назвал комфортной победу Касаткиной над Миннен на US Open
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Дарья Касаткина не испытала больших проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с бельгийкой Гретье Миннен.
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Сенатор США Кейн назвал аргумент для отстранения Трампа от выборов
Для отстранения экс-президента США Дональда Трампа от президентских выборов есть веский аргумент, заявил американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн.
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Путин заявил, что 70% выделяемых средств на ремонт школ направляется в сёла
Президент России Владимир Путин заявил, что из выделяемых на ремонт школ средств около 70% направляется в сёла.
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Галактионов заявил, что травмированный Морозов вряд ли поедет в сборную России
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что защитник московского клуба Евгений Морозов не отправится в расположение сборной России по футболу из-за травмы.
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Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь в издании стихов
Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву помощь в издании его стихов.
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Медведева заявила, что пока не скучает по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что пока не скучает по фигурному катанию.
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Романо сообщил, что чемпион мира Рамос вернётся в «Севилью» спустя 18 лет
Защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с клубом элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу.
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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка армией Украины, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Дзюба — о победе над «Балтикой»: постараемся в следующий раз без валидола
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что футболисты московской команды будут стараться в будущем не доводить матчи до нервной концовки.
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В ОДКБ рассказали о ходе учений коллективных сил организации
Войска Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят в Белоруссии учения «Эшелон-2023» по отработке вопросов организации материально-технического обеспечения (МТО) под руководством генерал-майора Александра Мосолова.
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Сутормин заявил, что хочет практики после вопроса об уходе из «Зенита» в ЦСКА
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что ему хочется получать больше игровой практики, но вопрос о возможном переходе в ЦСКА нужно задать руководству обоих клубов.
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Зеленский заявил о решении снять Резникова с поста главы МО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.
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Федотов заявил, что Капишаба должен был прилететь в ЦСКА с Келлвеном
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что защитник Жуниньо Капишаба должен был прибыть в Москву вместе с новичком армейцев Келлвеном.
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«Динамо» обыграло «Ростов» в матче 7-го тура и поднялось на второе место в РПЛ
Московское «Динамо» нанесло поражение в гостях «Ростову» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
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Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильно напряжённой
Ситуация на Артёмовском направлении является стабильно напряжённой, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Семак о судействе в РПЛ: вопросов много, не вижу последовательности
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того как поставить Украине ракеты Taurus, правительство ФРГ должно исключить возможность вовлечения в конфликт с Россией.