Fox News: импичмент становится для Байдена неизбежностью

Процедура импичмента — уже практически «неизбежность» для Джо Байдена, считает юрист-эксперт Fox News Грег Джарретт. Как пояснил Джарретт в эфире Fox News, только что обнародованные властями США данные о том, что Байден, будучи ещё вице-президентом, вёл электронную переписку под псевдонимами, могут в итоге подтвердить догадки о том, что глава государства участвовал в преступных схемах своего сына — а это будет означать, что ему можно будет объявить импичмент как минимум за взяточничество.

А у нас в гостях — Миранда Дивайн, которая, как вы и сами прекрасно знаете, написала бестселлер «Ноутбук из ада», а также юрист-аналитик Fox News Грег Джарретт. Спасибо вам обоим за то, что к нам зашли.

Миранда, давайте послушаем ваш взгляд на всю эту ситуацию — а то ведь, как мне видится, по вопросу всех этих очень даже реальных и скандальных обвинений в адрес Байдена в связи с взяточничеством и отмыванием денег он оказался теперь в ловушке.

МИРАНДА ДИВАЙН, внештатный обозреватель Fox News: Знаете, Шон, я считаю, что действительно самый важный за последнее время момент связан с Виктором Шокиным: мы начинаем заново его изучать — и понимаем, что та версия, которую скормил всему миру Джо Байден и его служанки в СМИ, была лишь одним аспектом этой истории, а возможно, и вовсе не соответствовала действительности.

Мы уже наверняка знаем, что как минимум половина из рассказаного Байденом была ложью: нам говорили, что Виктор Шокин погряз в коррупции — но ведь ни Джо Байден, ни кто-либо ещё так и не предоставил никаких свидетельств в пользу того, что это действительно было так. Больше того, Шокин проработал прокурором не один десяток лет и пользовался большой популярностью — он «снял скальпы» со многих известных личностей, и на Украине он в народе считался, можно сказать, героем, да и на пост генерального прокурора он заступил с большой неохотой, его туда буквально затащили силком. И на этом посту он делал то, что и должен был делать, — то есть боролся с коррупцией и, в частности, вёл дело компании Burisma.

Как нам известно, всего за месяц до того, как его отправили в отставку, он наложил арест на собственность владельцев Burisma. То есть заявления о том, что расследование в отношении Burisma застопорилось, — это была ложь, а ведь нам говорили, что именно это стало одной из причин увольнения Шокина. И до того, как Джо Байден начал пытаться от него избавиться путём шантажа и жёсткого давления на Киев, он успел проработать на посту всего-то десять месяцев.

Надо полагать, что раз Джо Байден стал лезть из кожи вон и отошёл от тогдашнего курса правительства, задержав предоставление Украине пакета помощи объёмом в один миллиард долларов, у него был какой-то повод. А ведь именно эта история в итоге привела к импичменту Дональда Трампа — он получил импичмент за прегрешения Джо Байдена.

Грег, а ведь ещё есть и признание от Национальной службы архивов, которая сообщила о наличии у неё 5400 электронных писем, написанных Джо Байдену в его бытность вице-президентом с использованием почтовых аккаунтов-псевдонимов. Вот прямо не терпится узнать, что же было в этих письмах — наверняка ведь там только погоду обсуждают и ничего больше.





ГРЕГ ДЖАРРЕТТ, юрист-аналитик Fox News: Да уж — 5400 электронных писем, написанных под псевдонимами, и многие из них были адресованы его сыну, который якобы пересылал их своим зарубежным партнёрам по бизнесу... Знаете, мне кажется, что перспектива объявления Джо Байдену импичмента в таком контексте начинает казаться всё более неизбежной.

И, как отметила Миранда, свидетельств, которые позволят начать эту процедуру, предостаточно: одна только мошенническая схема с Burisma чётко подпадает под законодательство о корупции — ведь речь идёт о злоупотреблении служебным положением с целью оказания услуг за деньги, причём оказывались эти услуги его же сыну и другим членам семьи! А эти только что обнародованные документы даже подтверждают заявления Виктора Шокина о том, что Джо и Хантер по колено погрязли в коррупции и добились его отставки, чтобы прекратить расследование в отношении Burisma — которая, к слову, платила Хантеру зарплату в размере одного миллиона долларов в год, что просто огромные деньги.

Шокин же как раз начал процесс наложения ареста на активы генерального директора, он собирался компанию закрыть — поэтому Burisma и заставила Хантера надавить на отца с тем, чтобы от Шокина избавиться. Это подтверждают и документы, и показания Девона Арчера. А когда Шокина уволили, дело в отношении компании волшебным образом исчезло буквально за ночь — а Хантер продолжил грести деньги лопатой.

А ведь получил ли Джо хоть цент с этих денег — совершенно не важно, ведь, в соответствии с нашим законодательством, даже если деньги уходят не самому госслужащему, а иному физическому или юридическому лицу, такие вещи всё равно считаются случаями взяточничества. Ну а взяточничество — правонарушение, преследуемое в порядке импичмента.

С нами были Грег Джарретт и Миранда! Благодарим вас обоих, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.