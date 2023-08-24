Трамп: «жуликоватый Джо» не способен завершить украинский конфликт из-за своей некомпетентности

«Жуликоватый Джо Байден» — худший президент в истории США, заявил в интервью Такеру Карлсону бывший американский лидер Дональд Трамп. По его словам, нынешний глава Белого дома не способен остановить украинский конфликт из-за своей некомпетентности.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Жуликоватый Джо Байден настолько плох: он — худший президент в истории нашей страны. Не думаю, что он доберётся до ворот. Но всякое бывает. Однако он коррумпированный человек. Он настолько коррумпирован, что я перестал называть Хиллари (жуликоватой. — ИноТВ), поскольку я не называю одним и тем же словом двух человек сразу. Я взял жуликоватую Хиллари и отправил её в отставку. Для неё это был хороший день. Бьюсь об заклад, она была очень рада. И я начал использовать это слово по отношению к Джо, ведь это «жуликоватый Джо». Джо по-настоящему…



По вашему мнению, он не дотянет до ноября 2024 года?



ДОНАЛЬД ТРАМП: По-моему, его умственные возможности хуже физических. А в физическом плане он точно не триатлонист и вообще не спортсмен. Смотришь на него, а он до вертолёта дойти не может. Он идёт и не может оторвать стоп от травы, которая, как вы знаете, у Белого дома высотой всего 2 дюйма (5 см. — ИноТВ). Она невысокая. Но вы смотрите на него, и выглядит так, будто он ходит на зубочистках.



А затем вы видите его на пляже, где он не может поднять шезлонг. А ведь эти шезлонги должны быть лёгкими, не так ли? Там веса где-то две унции (57 г. — ИноТВ).



Да.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Он не может поднять шезлонг. Он не может дойти до шезлонга. И не знаю, что они нашли в этом пляжем. Он, похоже, играет серьёзную роль. Но им нравится снимать его на пляже. По-моему, на пляже он выглядит ужасно. Он выглядит ужасно.



Тощие ноги?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Он не может пройти по песку. Знаете, по песку не так уж просто ходить. Но когда он идёт, у него не получается пройти по песку. Но кто-то считает, что на пляже он выглядит потрясающе. По-моему, на пляже он выглядит ужасно.



К тому же пляж не олицетворяет то, чем должен заниматься президент. Он должен работать. Он должен вытаскивать нас из этой ужасной, ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы серьёзно вовлечены. А ведь это можно легко сделать. По-моему, это можно сделать… Не думаю, что он способен это сделать, поскольку он просто некомпетентен. Но эта война должна закончиться немедленно не из-за той или другой стороны, а потому, что гибнут сотни тысяч человек.



Представьте себе: вы в многоквартирном доме, и в это здание прилетают ракеты, которые разносят и разрушают его. И неважно, кто эти люди: русские, украинцы или кто-то ещё. Это нужно остановить. И это можно очень легко остановить. Это вообще не должно было начинаться. Если бы я был президентом, то это бы никогда не началось.



Дата публикации 24 августа 2023 года.