О финансовых махинациях Хантера Байдена Трамп говорил ещё во время президентских дебатов в 2020 году, но тогда его никто не послушал, заявляет Fox News. Отвергая обвинения Трампа в том, что Хантер «сделал состояние на Украине, в Китае, в Москве и в других местах», Джо Байден спокойно лгал. По словам Fox News, теперь люди начинают понимать, что «Трамп был прав», а Байден упорно избегает этой темы.

Главный вашингтонский корреспондент и ведущий CNN Джейк Тэппер признал, что бывший президент США Дональд Трамп «был прав», когда во время президентских дебатов 2020 года обвинял Хантера Байдена в том, что тот нелегально получает крупные суммы от иностранных партнёров. Как сообщает Fox News, Таппер также справедливо заметил, что Байден нагло врал во время этих же дебатов три года назад, опровергая обвинения Трампа в том, что его сын «сделал состояние на Украине, в Китае, в Москве и в других местах».

Сравнивая заявления Джо Байдена в 2020 году с недавно обнародованными фактами о «преступных сделках» его сына, становится очевидно, что дела Хантера «прямо противоречили тому, что Джо Байден говорил на дебатах с Дональдом Трампом», пишет Fox News. Как отмечает Тэппер, «Хантер Байден в июле признал в суде, что ему действительно выплачивались значительные суммы от китайских компаний». Сын президента сам сообщил о своих доходах в размерах $2,4 млн в 2017 году и $2,2 млн в 2018 году, «большинство из которых поступили от китайских или украинских компаний».

Опираясь на имеющуюся информацию, американский народ начинает признавать, что Дональд Трамп говорил правду в отношении сделок Хантера Байдена. «Трамп был прав, — заявил Джейк Таппер. — Я имею в виду, он ведь действительно заработал состояние в Китае, в то время как Джо Байден просто лгал».

Однако, как отмечает Fox News, некоторые политики по-прежнему выступают в защиту семьи Байдена. Так, бывший член палаты представителей США Энди Левин уверен, что президент на самом деле был не в курсе происходящего, поскольку Хантер просто не посвящал отца в свои махинации: «Я думаю, что у родителей иногда бывают «слепые зоны» в отношении своих детей, и президент, вероятно, не исключение».

При этом, по словам Fox News, Джо Байден «очень одержим негативным освещением Хантера. Его это беспокоит, раздражает». Отмечается, что «это не та тема, которую сторонники Байдена хотели бы поднимать», поскольку всё это может негативно сказаться на репутации президентской семьи.