FAZ: Украина лишится американского финансирования, если Байден не получит поддержки у республиканцев в конгрессе

Поставки оружия и экономическая помощь Украине стали заложниками внутриполитических противоречий в США. Дональд Трамп и его сторонники строят свою предвыборную кампанию на коррупционных делах сына президента во времена его деятельности на Украине. Frankfurter Allgemeine опасается, что на таком фоне Байдену будет трудно дальше продолжать поддерживать Украину, и поэтому Европе и Германии следует готовиться к уходу США от лидерства в поддержке Украины.

Выделенные в 2022 году средства на финансирование Украины на исходе. Продолжение финансирования конфликта на Украине зависит теперь от конгресса США, который контролируют противники Джо Байдена — республиканцы. Frankfurter Allgemeine опасается, что «с началом президентской избирательной кампании внутриполитическая тактика грозит взять верх» над «стратегической необходимостью остановить Путина».

При этом Америка является самым большим спонсором Украины. На поддержку экономики Украины и закупку оружия конгресс США в 2022 году выделил $113 млрд — финансовая помощь была утверждена за несколько дней до перехода контроля над конгрессом республиканцам. Несмотря на то что республиканцы критиковали этот шаг, одновременно он позволил им не брать на себя ответственность.

Но теперь ситуация изменилась, «тот факт, что Америка вообще до сих пор поставляет оружие, объясняется «бухгалтерской ошибкой» в Пентагоне», пишет Frankfurter Allgemeine. Байден запросил дополнительные $24 млрд, но лидер большинства в американском парламенте Кевин Маккарти «не хочет иметь ничего общего с таким дополнительным финансированием».

Немецкая газета полагает, что американский конгресс хочет вернуться к «обычному бюджетному процессу», так как «многие республиканцы не чувствуют себя связанными июньским компромиссом Маккарти с Байденом» по госдолгу и бюджетным расходам. США «снова угрожает шатдаун», на этот раз, возможно, из-за споров о миллиардной помощи Украине.

Frankfurter Allgemeine видит угрозу для финансирования Украины в конгрессменах, лояльных Дональду Трампу. В качестве примера приводятся законопроекты, предложенные Мэттом Гетцем и Марджори Тейлор Грин. Так, в июле 2023-го «70 из 222 депутатов-республиканцев поддержали предложение, запрещающее любую дальнейшую помощь Киеву». В рамках конгресса это всего лишь каждый 5-й депутат, но среди республиканцев это почти половина – 40% всех республиканцев в конгрессе.

Такое поведение республиканских конгрессменов отображает растущее влияние Трампа в партии, считает немецкая газета. В предвыборной гонке Трамп делает ставку на страх перед перспективой третьей мировой войны, которую «провоцирует Байден, а не Путин».

При этом бывший президент представляет себя единственным кандидатом, способным усадить Киев и Москву за стол переговоров. Недавно стали известны и конкретные планы Трампа по урегулированию ситуации в Восточной Европе: Трамп хочет угрожать Зеленскому сокращением помощи, если Украина не пойдёт на переговоры, Россия же должна на них пойти, так как в противном случае Трамп обещает, напротив, поставить на Украину оружия «больше, чем когда-либо».

Украина важна для Трампа и по другой причине. Трамп «думает, что у Киева есть ключ к его переизбранию: доказательства против Джо Байдена». Речь идёт о Хантере Байдене, который в бытность Джо Байдена вице-президентом стал главой украинской энергетической компании. «Пока Киев не предоставит «доказательства» «коррумпированности преступного клана Байденов», Украина не должна получить ни цента», — считает Трамп.

Среди американского населения также растёт недовольство «расходами на поддержание тупиковой ситуации в Восточной Европе». Немецкая газета отмечает, что для американцев этот регион «так же чужд, как Афганистан или Ирак». «До окончания срока полномочий Байдена ещё 17 месяцев, но Киев и европейцы больше не могут, как раньше, полагаться на его лидерство», — опасается Frankfurter Allgemeine.

Почти половина американцев считает, что США уже достаточно помогли Украине. Среди республиканцев только каждый четвёртый полагает, что необходимо и дальше помогать Киеву. Среди демократов такие настроения тоже усиливаются. В таких условиях Джо Байдену будет трудно защищать дальнейшую помощь Украине, так как сторонники Трампа будут утверждать, что это «взятка за молчание» о преступных действиях Хантера Байдена, полагает немецкая газета.

Frankfurter Allgemeine заключает, что «Европе нужно быть готовой к тому, что Америка сейчас всё больше поглощена собой» — и «у Германии будет всё меньше и меньше возможностей прикрываться Соединёнными Штатами в войне в Европе».