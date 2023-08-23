Последние разоблачения представили более чем достаточно доказательств причастности Джо Байдена к делам его сына Хантера в бытность первого вице-президентом, считает обозреватель The Washington Post, политолог Генри Олсен. Эксперт призывает к тщательному расследованию возможной коррупции в семье Байденов, даже если прямых доказательств незаконности действий действующего президента нет.

Существует более чем достаточно доказательств причастности президента Байдена к деловым связям его сына, заслуживающих тщательного расследования, считает обозреватель The Washington Post, политолог Генри Олсен. По признанию эксперта, сам он долгое время не придавал значения истории с Хантером Байденом, однако последние разоблачения заставили его изменить мнение.

Как напоминает автор, «сага» о Хантере Байдене началась в конце 2020 года, когда газета New York Post сообщила, что ноутбук, оставленный сыном кандидата в президенты в ремонтной мастерской в Делавэре, содержал доказательства попытки организовать в 2015 году встречу между его отцом, тогдашним вице-президентом США, и руководителем украинской энергетической компании, с которым Хантер работал. Команда Джо Байдена активно стремилась замять эту историю, подготовив публичное заявление от 50 бывших сотрудников разведки, в котором утверждалось, что это была российская дезинформация. Однако это было не так, констатирует обозреватель. Также стало очевидно, что Хантер получил миллионы долларов от китайских и украинских компаний только благодаря родственным связям с вице-президентом США.

Бывший деловой партнёр Хантера Девон Арчер недавно дал показания перед комитетом палаты представителей по надзору, заявив, что ценность Хантера для этих фирм заключалась в «бренде» его семьи — его предполагаемом доступе к тогдашнему вице-президенту. Согласно показаниям Арчера, Джо Байден присутствовал на обедах в Вашингтоне с участием Хантера и сотрудников украинской фирмы Burisma, в совете директоров которой заседал Хантер. По словам Арчера, Джо Байден также регулярно участвовал в телефонных разговорах с Хантером и его клиентами.

Комитет палаты представителей по надзору также утверждает, что Джо Байден использовал альтернативные адреса электронной почты в переписке о политике на Украине. В одном случае, сообщает комитет, документ, который содержал информацию о телефонном разговоре между вице-президентом и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, был переслан на один из предполагаемых адресов Байдена, а копия отправлена Хантеру.

Хотя эти примеры не свидетельствуют о незаконности действий Джо Байдена, они «дурно пахнут» и наводят на мысль, что он был осведомлён о делах Хантера и хотел держать своего сына в курсе событий, отмечает Олсен. Кроме того, только полное расследование может гарантировать, что речь не идёт о худшем сценарии.

Как напоминает политолог, о незаконности действий Джо Байдена в истории с сыном давно говорят республиканцы. По их словам, Хантер устанавливал контакты и получал деньги, а его отец предоставлял доступ, который обеспечивал приток денег. Утверждается, что часть этих денег перетекла обратно к Джо Байдену. На это указывает электронное письмо от 2017 года, найденное на ноутбуке Хантера, в котором обсуждалась совместная деловая сделка с китайским энергетическим конгломератом, в которой Хантеру полагалось 10% в интересах «большого парня».

Хотя демократы в ответ на эти обвинения обычно переводят разговор на Дональда Трампа и сомнительные финансовые операции бывшего президента США и его семьи, это не отменяет необходимости тщательного расследования дел Джо и Хантера Байденов, уверен Олсен. «Если бы Трамп и один из его взрослых детей были замешаны в том же наборе фактов, что и Байдены, протест левых был бы оглушительным», — замечает эксперт.

По словам обозревателя, зрелые демократии не используют сфабрикованные обвинения для заключения в тюрьму политических оппонентов. «Но они действительно следуют закону и применяют его независимо от политических последствий», — заключает политолог.