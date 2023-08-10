Обозреватель Fox News: патологический лжец Байден соврёт о чём угодно

Президент США Джо Байден — патологический лжец, распространяющий неправду даже о членах своей семьи, заявил в эфире Fox News обозреватель Чарли Хёрт. Именно по этой причине Байден вылетал из предыдущих президентских гонок, убеждён журналист.
ЧАРЛИ ХЁРТ, обозреватель Fox News и Washington Times: Он свалил всю эту преступную организацию на своего сына потаскуна и наркомана, скатившегося от всего этого до бессознательного состояния. Это огромная ложь. Все в Вашингтоне вкладываются в неё, включая прессу.
Все знают, что этот человек — патологический лжец. Он вылетел из двух или трёх последних президентских гонок, потому что все сделали вывод, что он лжец. Он может солгать о чём угодно. Если вы так лжёте о своей семье, вы солжёте о чём угодно.
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