Обозреватель Fox News: патологический лжец Байден соврёт о чём угодно

Президент США Джо Байден — патологический лжец, распространяющий неправду даже о членах своей семьи, заявил в эфире Fox News обозреватель Чарли Хёрт. Именно по этой причине Байден вылетал из предыдущих президентских гонок, убеждён журналист.

ЧАРЛИ ХЁРТ, обозреватель Fox News и Washington Times: Он свалил всю эту преступную организацию на своего сына потаскуна и наркомана, скатившегося от всего этого до бессознательного состояния. Это огромная ложь. Все в Вашингтоне вкладываются в неё, включая прессу.

Все знают, что этот человек — патологический лжец. Он вылетел из двух или трёх последних президентских гонок, потому что все сделали вывод, что он лжец. Он может солгать о чём угодно. Если вы так лжёте о своей семье, вы солжёте о чём угодно.

Дата выхода в эфир: 9 августа 2023 года.