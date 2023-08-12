ABC News: внезапный поворот в деле Хантера Байдена — им займётся спецпрокурор
В отношении сына президента начато расследование с участием спецпрокурора, которое, вероятно, закончится судом.
Хантер Байден по-прежнему находится под прицелом федеральных прокуроров — и его проблемы с законом явно ещё до сих пор не миновали.
МЕРРИК ГАРЛАНД, глава минюста США: Я пришёл сюда сегодня для того, чтобы объявить о назначении Дэвида Уайса на позицию спецпрокурора.
Министр юстиции Меррик Гарланд выступил с внезапным объявлением, повысив Дэвида Уайса — назначенного Трампом федерального прокурора, который и так ведёт расследование в отношении Хантера Байдена вот уже пять лет — до статуса спецпрокурора в связи с, как выразился сам Гарланд, «незаурядными обстоятельствами дела».
МЕРРИК ГАРЛАНД: Этим назначением я подтверждаю своё твёрдое намерение обеспечить господину Уайсу все те ресурсы, которых он просит. Кроме того, это решение закрепляет тот факт, что у господина Уайса имеются все необходимые полномочия для того, чтобы проводить тщательное расследование и продолжать по собственной инициативе принимать те меры, которые он считает нужными.
А следом — ещё одна неожиданность: Уайс заявил в суде, что шансы Байдена на сделку о признании вины, которая обсуждалась ещё две недели назад, снизились практически до нуля. Как указал Уайс в письменном заявлении, «переговоры между сторонами зашли в тупик», а «правительство считает, что дело будет урегулировано только в результате судебного разбирательства».
Отсутствие перспектив для сделки о признании вины будет означать, что Хантеру Байдену теперь грозит судебное преследование по обвинениям в налоговых преступлениях в столице и штате Калифорния, а также по ещё одному обвинению, касающемуся нарушений в обращении с оружием.
Между тем, адвокаты Хантера Байдена заявляют, что назначение Уайса в качестве спецпрокурора «не меняет наше понимание его полномочий», и они ждут «честного разбирательства, на которое не будет оказывать негативное влияние политика».
Сторонники Хантера Байдена предполагают, что с ним обращаются несправедливо жёстко из-за того, что он приходится сыном президенту, и многие из них критиковали Уайса за предвзятость.
В свою очередь, часть республиканцев считают, что назначение спецпрокурора — шаг правильный.
МАЙК ПЕНС, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Считаю, что давно пора было назначить спецпрокурора. Это поможет выяснить не только, чем занимался не только сам Хантер Байден, а всё семейство Байденов вообще. Американский народ заслуживает возможность получить ответы на все вопросы, и такое назначение я приветствую.
Впрочем, другие члены партии настроены скептически.
ЛИНДСИ ГРЭМ, член сената США от Южной Каролины: Да ни один разумный человек не поверит, что присвоение господину Уайсу статуса спецпрокурора позволит сразу расчистить всю ту грязь, которую создали вокруг этого дела.
Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.
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