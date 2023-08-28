Fox News: «пропитаны коррупцией» — Палата представителей США заговорила об импичменте Байдену

Джо Байден не только знал о сделках своего сына, но и поощрял их, заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью Fox News. Он отметил, что «вся семья Байденов пропитана коррупцией» и призвал перестать правительство лгать. Теперь, когда выяснилась большая часть правды, следующим логичным шагом должен стать импичмент, уверен Маккарти.

Во-первых, вы должны понять. Только потому, что республиканцы получили большинство, мы обнаружили, что то, о чём говорил нам президент Байден, когда баллотировался на пост, было ложью.

Он говорил, что никогда не имел какого-либо отношения к бизнесу своего сына и даже никогда не разговаривал с ним об этом. Теперь нам стало известно, что он не только принимал участие в деловых встречах, но и присутствовал на ужине, после которого Хантер Байден обзавёлся новым Porsche, было перечислено 3,5 миллиона долларов. Теперь мы знаем, что за то время, пока он был действующим вице-президентом, его семья учредила 20 фиктивных компаний. В тот же период они получили шестнадцать из семнадцати платежей Румынии. Мы выяснили, что деньги поступали девяти членам семьи. Должно быть, он продолжает всё менять. Но с тех пор мы выяснили, что в его администрации появилась тенденция использовать механизмы государственной власти в качестве оружия для достижения собственных целей. Оказалось, что теперь специальный прокурор Дэвид Вайс фактически допустил истечение срока давности по налоговым преступлениям Хантера Байдена, а ФБР по сути уведомило об этом Хантера и инаугурационный комитет ещё до того, как у нас появилась возможность его допросить. Не забываем про Министерство юстиции, которое пыталось заключить выгодную сделку с Хантером Байденом, но судья сказала «нет».

Итак, с учётом всей информации, которую нам удалось собрать к настоящему времени, закономерным следующим шагом стало бы расследование по вопросу импичмента. И чтобы ваши зрители понимали, что это подразумевает: это даёт Конгрессу высшие юридические полномочия для получения всей необходимой информации.

Поймите, что сейчас происходит. Есть генеральный прокурор, который вполне мог солгать американской общественности, а теперь он назначен специальным прокурором. Они говорят две разные вещи. А чуть позже сегодня у вас будет Гэри Шейпли, информатор из Налогового управления США, который говорил о том, что в Америке существует две формы правосудия. Но сейчас, исходя из всего этого, складывается впечатление, что вся семья Байденов пропитана культурой коррупции.

Вы должны быть в состоянии ответить на этот вопрос перед американской общественностью. Американская общественность заслуживает ответа.

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.