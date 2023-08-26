Fox: Байден официально продлил свой отпуск, пока американцы страдают из-за инфляции

В то время как американцы едва сводят концы с концами, Джо Байден решил продлить себе отпуск ещё на несколько дней, сообщает Fox News. Президент не явился на запланированное мероприятие в Белом доме, попросив вице-президента подменить его. Между тем, кандидаты в президенты США открыто критикуют экономическую политику Байдена, которая «душит каждого американца».

Питер Дуси освещает ход «байденомики» с северной лужайки (Белого дома. — ИноТВ). Питер, что нового?

Сандра, вот уже несколько месяцев мы слышим, что если Федеральная резервная система просто поднимет процентные ставки, то инфляция снизится до двух процентов. Этого пока не произошло, и теперь они признают, что их прогнозы и расчёты могут быть не совсем верными.

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель Федеральной резервной системы США: Мы внимательно следим за признаками того, что «охлаждение» экономики происходит не так, как ожидалось. Но в этом году темпы роста ВВП пока превышают ожидания, в том числе в долгосрочной перспективе, а последние показатели потребительских расходов оказались особенно устойчивыми.

Официальные представители Белого дома никогда публично не комментируют действия Федеральной резервной системы. Президент Байден с самого начала финансового кризиса заявлял, что он доверяет ФРС в том, что «она самостоятельно будет делать правильные вещи». Однако этот вопрос всё чаще поднимается в ходе предвыборной кампании кандидатами, которые, вероятно, хотели бы внести некоторые изменения в руководство ФРС.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды, кандидат в президенты США от республиканской партии: Процентные ставки превышают семь процентов по тридцатилетней ипотеке с фиксированной ставкой. Так ничего не получится.

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США от республиканской партии: Моя дочь недавно вышла замуж, и я видела, как трудно ей и её мужу было купить жильё.

ДУГ БЁРГАМ, губернатор Северной Дакоты, кандидат в президенты США от республиканской партии: Высокие процентные ставки, инфляция — всё это душит каждого американца.

Предполагается, что экономика Байдена призвана сделать всё более доступным, но она ничего не делает в отношении ипотечных или процентных ставок.

И если нашей аппаратной сейчас удастся показать нам обстановку изнутри Белого дома на мероприятии в Восточной комнате, которое вот-вот начнётся… Сейчас там будут чествовать чемпионок Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), команду «Лас-Вегас Эйсес», а на трибуне — знак вице-президента. Когда первоначально было объявлено об этом мероприятии, говорилось, что президент и первая леди сами сегодня примут «Эйсес». Но затем они продлили свой отпуск: они должны были вернуться вчера, а теперь — не раньше завтрашнего дня. Вот так и получается, что в Белом доме вас принимает вице-президент, а не президент. Мы не знаем, что он делает сегодня, но его кортеж находится где-то в районе озера Тахо, южного озера Тахо. Мы будем держать вас в курсе, Сара.

При таком количестве событий интересно узнать, насколько же незанятыми были графики обоих — и президента, и вице-президента. Питер, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 26 августа 2023 года.