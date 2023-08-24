Fox News: дело не в возрасте — Байден десятилетиями кормит американцев небылицами

Действующего американского президента неоднократно ловили на том, что он сочинял какие-то события в своей биографии. Причём склонность говорить неправду появилась у Джо Байдена ещё до того, как он попал в Белый дом, и поэтому её нельзя списать только на старческий маразм, сообщает Fox News.

Ложь Байдена о пожаре в его доме заставила нас всех задуматься о других случаях, когда он нам лгал. Это постоянная проблема. Нельзя сказать, что причиной тому его возраст, потому что он говорит неправду буквально десятилетиями.

Так что давайте сядем в машину времени и вернёмся в 1987 год. Тогда сенатору Джо Байдену было 44 года. В то время у него ни было никаких признаков деменции или старческого маразма, но он почему-то решил похвастаться, насколько он умён.

ДЖО БАЙДЕН, в то время сенатор США: Я думаю, что у меня, вероятно, гораздо более высокий IQ, чем у вас. Есть у меня такое подозрение. Я поступил на юридический факультет, получив полную академическую стипендию, и, более того, оказался в лучшей половине своего выпуска. И я был бы рад сесть и сравнить свой IQ с вашим.

Хорошо. Вот факты. Он получил половину, а не полную стипендию. И основанием для её выдачи стали финансовые трудности, а не его видный интеллект. Он также закончил обучение, заняв 76 место из 85, то есть не находился в лучшей половине выпуска.

Ладненько. Перейдём к следующей лжи.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: 30 лет назад Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и вступил в дискуссию об апартеиде. Для меня стало большой честью встретиться с ним. Мне выпала большая честь быть арестованным вместе с нашим послом ООН на улицах Соуэто, когда я пытался увидеться с ним (Манделой. — ИноТВ) на Роббенэйланде.

Произносится «Соуэто», не так ли? В любом случае газета The Washington Post оценила эту ложь Байдена в четыре Пиноккио и заявила, что нет никаких доказательств, подтверждающих его слова.

Ладно. Но есть и другая история об аресте. На этот раз во время его участия в протестах за

гражданские права.

ДЖО БАЙДЕН: Я настолько чертовски старый, что тоже на них присутствовал <...> Такое ощущение, что меня буквально вчера впервые арестовали.

Ладно. The New York Times заявила, что нет никаких доказательств того, что его когда-либо арестовывали во время протеста за гражданские права.

На этом ложь заканчивается, ведь так? Нет! Это ещё не всё! Байден заявил, что видел обрушение Питтсбургского моста собственными глазами.

ДЖО БАЙДЕН: Питтсбург — город мостов. В Питтсбурге мостов больше, чем в любом другом американском городе. Я видел, как рухнул этот мост. Я был там и видел крушение.

Этого не происходило, если только у него не совиное зрение. Потому что, судя по сообщениям пула в тот день, президенту сообщили об обрушении моста в Питтсбурге, но сам он на месте не присутствовал.

Я могла бы продолжать весь вечер. Ну ладно, ещё одну.

(отрывок сюжета от июля 2021 года.)

ДЖО БАЙДЕН: Раньше я водил фуру, мужик. Мне приходилось.

(отрывок сюжета от ноября 2021 года.)

ДЖО БАЙДЕН: Я когда-то водил автотягач.

МУЖЧИНА: Ого, круто!

ДЖО БАЙДЕН: И поэтому я немного знаю о вождении больших грузовиков.

Белый дом очень сильно старался доказать, что это правда. Но оказалось, что президент однажды ездил на фуре (в качестве пассажира. — ИноТВ).

Итак, ложь не заканчивается, и левые продолжают ей потворствовать. Поэтому я думаю, всем нам нужно спросить себя, если он готов лгать о таких пустяках, как вождение тягача, о чём еще он нам лжёт?

Дата публикации 23 августа 2023 года.