New York Post: Байден безостановочно лжёт о своих успехах, а американцы живут всё хуже

Джо Байден продолжает предвыборное турне, в ходе которого он безостановочно трубит об успехах своей экономической политики. Однако цифры не обманешь. Они показывают, что все аргументы в пользу так называемой байденомики являются чистой воды дезинформацией, пишет газета New York Post.

Президент Джо Байден в ходе предвыборного турне не устаёт рассказывать повсюду о своих экономических успехах. «Она работает», — говорит он о так называемой байденомике. Однако цифры показывают, что аргументы в пользу его экономической политики — это не что иное, как чистой воды дезинформация, пишет американская газета New York Post.

Данные, действительно, неутешительные. С момента прихода Байдена к власти инфляция в США подскочила до 15 процентов, а цены на товары первой необходимости выросли почти на 25 процентов. Зарплаты, конечно, не успевают за таким ростом. Среднестатистический американец стал тратить на повседневные товары на 709 долларов в месяц больше, а это 8 508 долларов в год.

Безудержные траты Байдена ввергли и без того разгоряченную американскую экономику а инфляционные пожар, сетует издание. Однако несмотря на нанесенный ущерб команда Байдена не может перестать лгать об этом. Так на прошлой неделе Белый дом похвастался, что их закон о снижении инфляции «уже оказывает значительное влияние на американских рабочих и семьи».

Президента, похоже, больше интересуют широкие жесты, а не инфляция, считают журналисты New York Post. Он нацелен на траты, которые лишь стимулируют инфляцию. Те же усилия по списанию миллиардных студенческих долгов — это не что иное, как передача средств от менее обеспеченных и менее образованных к более состоятельным.

Причем, как напоминает газета, ложь Байдена — явление не новое. Так в феврале он сделал заявление, в котором утверждал, что «за два года мы создали больше новых рабочих мест, чем любой президент за весь свой срок». И, конечно, промолчал о том, что это были рабочие места, которые изначально люди потеряли в результате бездарной политики в отношении борьбы с COVID-19.

Создаётся впечатление, пишет издание, что у Байдена сложилась простая и понятная стратегия — лгать, лгать и лгать ещё больше в надежде, что простые избиратели курятся на это. Либеральные журналисты завороженно аплодируют ему. Но проблема в том, что каждый поход в магазин показывает, какой катастрофой обернулась байденомика для Америка.

Хотя, с другой стороны, ни президент, ни его помощники этого не видят, уверены журналисты газеты. Ведь у них есть специальные люди, которые делают покупки за них.