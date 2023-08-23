Fox: «Надеюсь, это просто деменция» — Байдена раскритиковали за неуместную шутку о «горячей земле» на Гавайях

Пользователи соцсетей не оценили попытку главы Белого дома продемонстрировать своё чувство юмора на Гавайях, пострадавших от разрушительных лесных пожаров. По мнению комментаторов, заявления президента на встрече с местными спасателями свидетельствовали о том, что он не понимал масштаб трагедии, в которой оказался регион, сообщает Fox News.

Во время визита на Гавайи, пострадавших от разрушительных лесных пожаров, президент США решил продемонстрировать своё чувство юмора. Но его шутка вызвала осуждение со стороны пользователей социальных сетей, сообщает Fox News.

Джо Байден произнёс речь о последствиях стихийного бедствия, которое унесло жизни более 110 человек. Перед своим выступлением он встретился с группой чиновников, стоявших перед собакой поисково-спасательной службы. Гладя собаку, Байден пошутил над её сапогами. Он улыбнулся и добавил: «Ну и горячая же земля, блин».

Упоминание о том, насколько «горячей» стала земля после смертоносных пожаров в регионе, показалось неуместным многим пользователям соцсетей. «Ничто так не говорит о лидерстве, как валяние дурака с собаками, ищущими человеческие останки», — отметил основатель компании Harrison Metal Майкл Диринг.

«Представьте, что ваш любимый человек сгорел заживо менее месяца назад. И когда Байден наконец приезжает после ДВУХ отпусков, он шутит о том, какая горячая земля. Отвратительно», — написал консервативный комментатор Робби Старбак.

«Учитывай обстановку, в которой находишься, дружище», — призвал президента консервативный комментатор Стив Гест. «Господи, пусть это будет просто проявление деменции», — написал автор политического блога RedState под псевдонимом Bonchie.

«Байден приземлился на Мауи и пошутил о горячей земле. В следующий раз он отправится в Перл-Харбор и закажет для всех присутствующих в баре (коктейль. — ИноТВ) «Камикадзе», — саркастически заметил ведущий Fox News Джимми Файлла.

Обозреватель интернет-издания Townhall Джон Хэссон обратил внимание на закономерность в выступлениях президента. «Мауи: Байден шутит о том, какая горячая земля. Стрельба в Нэшвилле: Байден шутит о мороженом. Афганистан: Байден шутит об эвакуации. Мне кажется, здесь прослеживается определённая тема», — написал он.

По словам телеканала, в Белом доме отреагировали на негативную реакцию пользователей на заявления Байдена. Представитель администрации Эндрю Бейтс назвал критику в адрес главы государства «бестактной и глупой».

Первоначальная реакция американского президента на лесные пожары вызвала широкое возмущение. 14 августа он ответил, что у него «нет комментариев» по поводу роста числа погибших в регионе. На следующий день он сообщил, что он и первая леди Джилл Байден планируют посетить Гавайи «как только смогут», отмечает Fox News.

Между тем в недавнем интервью CNN жительница Мауи Элла Сейбл Такдеран обвинила Белый дом в том, что он делает недостаточно для помощи пострадавшим. «Мы часть Соединённых Штатов. Почему нас кладут на дальнюю полку? Почему нас игнорируют?» — недоумевала она.