Fox: Байден не способен исполнять обязанности президента, и демократам всё труднее это скрывать

Демократической партии становится всё сложнее скрывать от американцев, что состояние здоровья Джо Байдена не позволяет ему исполнять обязанности президента, утверждает Fox News. В эфире телеканала бывшая судья штата Нью-Йорк Жанин Пирро заявила, что американцы видят, что в США «всё перевёрнуто с ног на голову», о чём свидетельствует уровень поддержи бывшего президента Дональда Трампа.

С нами на связь с реакцией на всё это выходит соведущая программы The Five, наш друг судья Жанин Пирро. Судья, как мне кажется, мы уже видим расколы. И первым признаком приближающейся опасности была критика со стороны Морин Дауд в адрес Джо Байдена за то, что он не признаёт свою четырёхгодовалую внучку в Арканзасе. Она назвала это откровенно бессердечным и бездушным.

Ещё один раскол я увидел в конце прошлой недели, когда появились статьи в The New York Times, The Washington Post и Politico с освещением того, что мы уже давно освещаем в связи с Джо Байденом и Хантером Байденом — обвинения во взяточничестве и отмывании денег. А теперь и Вэн Джонс во всеуслышание заявляет то, что множество демократов рассказывали таким людям как мы в частном порядке: «Да, мы знаем, что он теряет когнитивные способности, но мы попытаемся скрыть это от всех вас, скрыть от страны». Что скажете?

ЖАНИН ПИРРО, бывшая судья штата Нью-Йорк: Что ж, я могу сказать несколько вещей. Во-первых, нет никаких сомнений в том, что Вэн Джонс прав: демократы, когда говорят о Байдене, говоря его же словами, «умалчивают» этот факт. Но, послушайте, этот парень теряет когнитивные способности. Кто в здравом уме в ответ на вопрос: «Что вы можете сказать о росте числа погибших на Мауи?» — а там был просто ад и люди буквально сгорали — скажет: «Без комментариев».

Этим всё сказано. Этот человек не способен исполнять обязанности президента. Единственное, в чём я не уверена, Шон, скрывали ли они это на протяжении всего этого времени, чтобы внезапно выдвинуть кого-то, кто уже был заранее определён, кому не надо сражаться за место в Демократической партии, и сказать: «Это наш кандидат, он будет соперничать с тем, кого вы выберете от Республиканской партии», по всей видимости, с Дональдом Трампом.

Возвращаясь к тому, о чём говорите вы и ведущий CNN Вэн Джонс про то, что он теряет когнитивные способности, — нет никаких сомнений в том, что он не может исполнять обязанности президента. Мы видели, что на этой неделе сделал Путин. Представьте, что будет если Байдену придётся сесть за стол переговоров с Путиным. Не думаю, что Джо Байден будет на высоте. Или на переговорах с Си Цзиньпином.

Ещё и вся эта ситуация вокруг его сына Хантера Байдена. Они выдвигают обвинения в рэкете против Дональда Трампа и ещё 18 человек. Но Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях должен быть использован против Джо Байдена, его сына и всей преступной семьи Байдена. Всё перевёрнуто с ног на голову. И американцы инстинктивно чувствуют это, они чувствуют несправедливость. Американцы не привыкли к подобному. И я думаю, что они понимают, что тот факт, что один кандидат в президенты использует систему правосудия против другого кандидата в президенты — это нечто запредельное. И полагаю, что об этом свидетельствует уровень поддержи Дональда Трампа.

Дата выхода в эфир 26 августа 2023 года.