Расследование темных дел семьи Байдена даёт новые результаты. Недавно обнародованные электронные письма показывают, что деловой партнер Хантера встречался с тогдашним Госсекретарем США Джоном Керри, после чего был уволен украинский прокурор, занимавшийся делом компании Burisma. «Доказательства рисуют очень тревожную картину», — заявил в эфире Fox News профессор права Джонатан Терли.

ЛЕО ТЕРРЕЛЛ, адвокат: Когда вы смотрите на это в целом, как юрист с 30-летним стажем, на совокупность всех доказательств. Вы говорили, что стены сужаются, да они уже падают на Джо Байдена.

Лео Террел в течение последнего часа комментировал последние разоблачения в расследовании в отношении семьи Байдена. Недавно обнародованные электронные письма показывают, что деловой партнёр Хантера Байдена встречался с тогдашним Госсекретарем Джоном Керри всего за несколько недель до увольнения украинского прокурора Виктора Шокина в 2016 году.

Шокин заявил, что его уволили за то, что он вёл расследование в отношении компании Burisma. К нам присоединяется Джонатан Тёрли, профессор права университета Джорджа Вашингтона и частый участник дискуссий на нашем канале. Джонатан, рада Вас видеть.

Вот мы узнаём все эти закрученные нюансы, что должны подумать обычные люди, сидящие дома? Сложно уследить за всем происходящим.

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ, профессор права: Да, много всего. Существует такой разрыв. Чем больше доказательств мы получаем, тем громче раздаются заявления демократов с требованием прекратить любое дальнейшее расследование. Это всё не имеет смысла. У нас есть очень тревожная картина, состоящая из финансовых отчетов, согласно которым более 20 миллионов долларов были переведены через множества счетов.

Всё это как-то слишком накручено. Создаётся впечатление, что единственной целью тех счетов было сокрытие переводов. Налицо то, что уже признано торговлей влиянием со стороны Хантера Байдена. Повествование уже изменилось. И СМИ уже признают, что он действительно продавал влияние и доступ. Но они продолжают настаивать, что всё это просто иллюзия.

А как мы можем это знать? Вы не можете знать, иллюзия ли это, пока не докопаетесь до сути. И эта встреча является очередным примером, мы должны знать о ней больше, но нам не предоставляют эту информацию. И именно по этой причине мэр Гарланд и другие выдвигают аргументы в пользу расследования по делу об импичменте. У конгресса просто не остаётся иного выхода.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.