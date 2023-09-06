Вместо Алексея Резникова Владимир Зеленский выдвинул на должность министра обороны Украины Рустема Умерова. Как пишет Asia Times, украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов, ВСУ несут ужасающие потери, и теперь, с увольнением Резникова, именно его можно будет обвинить в провале. Однако стоит помнить о том, что на его место придёт человек, у которого практически нет военного опыта.

Вместо Алексея Резникова Владимир Зеленский выдвинул на должность министра обороны Украины Рустема Умерова. Несмотря на громкие слухи о масштабной коррупции в Министерстве обороны Украины, Резников оставался на своем посту и официально не был обвинён ни в каких в правонарушениях. Однако, пишет Asia Times, сообщения о коррупции продолжают поступать — в том числе о продаже западного вооружения третьим лицам за пределами Украины.

Как отмечает автор статьи, западная пресса по-прежнему настаивает на том, что контрнаступление Украины каким-то образом набирает силу и даже прорвало первую линию российской обороны. Однако это пропаганда: Украина понесла ужасающие потери, и теперь, с увольнением Резникова, именно его можно будет обвинить в провале.

При этом не стоит забывать, что на его место придёт человек, у которого практически нет военного опыта. Умеров в настоящее время возглавляет Фонд госимущества, чья задача — привлекать на Украину инвестиции. Он также был старшим переговорщиком по Черноморской зерновой инициативе.

Также появляются сообщения, что Украина разворачивает масштабную мобилизацию в попытке создать новую армию численностью 500 тыс. человек к 2025 году. Для этого властям придётся обратиться к привилегированным слоям населения, прежде благополучно откупившимся от военкоматов.

Украина также меняет требования к призывникам: теперь под мобилизацию подпадают все мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, а также ранее исключённые по медицинским показаниям. Более того, Украина потребует от Европы, чтобы призывники, проживающие за пределами страны, были выдворены обратно на Украину в ряды ВСУ.

Между тем, заключает автор материала, молодёжь продолжает бежать с Украины. На прошлой неделе во Львове была задержана целая группа беглецов. После того как годными под ружьё стали не только граждане старшего возраста, но и прежде комиссованные по состоянию здоровья, репрессии на границах страны наверняка усугубятся. На сегодняшний день выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже ограничен.