УН: в ООН не нашли доказательств геноцида на Украине

15:30
В МИД России предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Великобританию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воспримет возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании как шаг к эскалации.
15:30
Российский боец UFC Волков объяснил, почему уехал в США
Российский боец UFC Александр Волков рассказал о своём решении жить и тренироваться в США.
15:30
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки и Весёлого.
15:26
Равшана Куркова рассказала о своей героине в фильме «Я делаю шаг»
Актриса Равшана Куркова рассказала о съёмках в фильме «Я делаю шаг», в котором она сыграла учительницу псковской школы.
15:25
Мужчина погиб в селе Козинка в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
В селе Козинка в Белгородской области из-за повторного обстрела со стороны украинских военных погиб мирный житель, он скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.
15:25
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вблизи Первомайского в ДНР
Вооружённые силы России уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии вблизи Первомайского в Донецкой Народной Республике.
15:24
ВС России за сутки поразили пункты управления бригад ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.
15:23
Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения касательно решения правительства Армении направить в парламент Римский статут для ратификации.
15:23
ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Торского и Червоной Дибровы
Российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
15:23
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Орехова
В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
15:21
Глава ГИБДД высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля.
15:20
Доходный дом начала ХХ века в Петербурге признали региональным памятником
Доходный дом на Таврической улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.
15:20
Sky Sports: «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» за Салаха €250 млн
Саудовский «Аль-Иттихад» готовится сделать новое предложение английскому «Ливерпулю» по переходу нападающего Мохаммеда Салаха.
15:16
В Польше заявили, что не станут ввозить зерно с Украины после 15 сентября
Украинское зерно не будет ввозиться в Польшу даже после 15 сентября, Варшава не будет снимать эмбарго, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.
15:12
На Байконуре провели стыковку «Союза МС-24» с переходным отсеком ракеты
Специалисты «Роскосмоса» состыковали «Союз МС-24» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а» в рамках приготовления к старту пилотируемого корабля.
15:11
Невролог Данилевская назвала физическую активность одним из способов побороть тревожность
Невролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская рассказала о способах побороть тревожность.
15:10
Картаполов: фейковый приказ о призыве в России запущен через украинские каналы
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские Telegram-каналы распространили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации в России.
15:08
Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе от Тутберидзе
Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил о завершении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
15:03
Граждане Белоруссии больше не смогут получать паспорта вне страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому дипломатические представительства и консульские учреждения республики перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим в других странах.
15:02
Психолог Воробьёва призвала чаще хвалить детей для воспитания самостоятельности
Психолог Алина Воробьёва заявила, что детей нужно чаще хвалить, чтобы приучить их к самостоятельности.
15:00
Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» проведёт тренировки в Атлантике
Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.
14:58
Депутат Матвеев: комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время
Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.
14:57
Доктор исторических наук Ванина объяснила планы Индии переименоваться в Бхарат
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
14:55
Президент Литвы заявил о нежелании закрывать границу с Белоруссией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не хочет закрывать границу с Белоруссией ради спортивного интереса.
14:55
Саутин назвал тихим ужасом условия допуска российских спортсменов от World Aquatics
Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин поделился мнением относительно условий допуска российских спортсменов от World Aquatics.
14:53
Мэр Донецка заявил об обстреле ВСУ Парка культуры и отдыха города
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха в Киевском районе города.
14:53
В России сообщили о снижении нарушений санитарных норм в детских лагерях
Доля детских лагерей с нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, заявили в Роспотребнадзоре.
14:50
ТАСС: в Петербурге у военкомата сработало самодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской в Санкт-Петербурге рядом со зданием военкомата.
14:44
Карпин: сейчас российские футболисты не востребованы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о востребованности российских игроков в Европе.
14:42
Guardian: Запад опасается, что Словакия может стать союзником России
Запад опасается, что Словакия может стать союзником России, сообщает The Guardian.
14:41
В Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября
В Самаре с 7 по 10 сентября стартует XI Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко, советского и российского поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России.
14:40
В Новогирееве завершили строительство первого дома по программе реновации
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что в районе Новогиреево завершено строительство первого дома по программе реновации.
14:40
Немецкая компания Diehl увеличит производство систем ПВО IRIS-T и ракет
Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним.
14:37
Столичный Музей космонавтики закроется на ремонт с 11 по 18 сентября
В Москве сообщили, что Музей космонавтики с 11 по 18 сентября закроется на ремонт. При этом не изменится график работы мемориального дома-музея академика С.П. Королёва.
14:35
Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества
Верховная рада поддержала отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.
14:35
Карпин заявил, что он продолжает рассчитывать на Кузяева
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в чемпионате Франции.
14:34
В Москве начались съёмки нового сезона «Беспринципных»
В Москве начались съёмки четвёртого сезона сериала «Беспринципные», в котором, помимо основного актёрского состава, снимаются Милош Бикович, Анна Слю, Максим Лагашкин и Матвей Лыков.
14:33
ГАЗ отозвал иск к Volkswagen почти на 15,6 млрд рублей
Суд прекратил производство по иску завода ГАЗ к Volkswagen AG и ООО «Фольксваген Груп Рус» о взыскании 15,5 млрд рублей.
14:33
Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» проведут игры для гостей Мосурбанфорума
Знатоки клуба «Что? Где? Когда?», в том числе Владимир Антохин, Дмитрий Авдеенко, Андрей Козлов, Максим Поташёв и Алёна Повышева, проведут игры для гостей Московского урбанистического форума (МУФ).
14:32
Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС
Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы протестирует медицинские системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для стран ЕАЭС.
14:32
В Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября
По сообщениям ЦГМС по Курганской области, в отдельных районах региона в ночное время 6 и 7 сентября прогнозируются заморозки.
14:32
В ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Валентина Василенко к пожизненному заключению за убийство 14 мирных жителей в Мариуполе.
14:28
Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.
14:26
Пиняев признался, что не помнит игру сборной Катара на ЧМ-2022
Полузащитник сборной России по футболу Сергей Пиняев поделился ожиданиями от товарищеских матчей команды России.
14:21
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Вязовое при обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в селе Вязовое Краснояружского района в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет.
14:21
Эрдоган: Турция продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит содействовать обмену пленными между Россией и Украиной.
14:21
Экс-разведчик США Риттер: ВС России способны взять под контроль Одессу и Харьков
Российские военные способны взять под контроль Одессу и Харьков.
14:20
Кокорин трогательно попрощался с Флоренцией
Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал переход из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».
14:19
В рамках МУФ пройдут мастер-классы по созданию миниатюрного сада и оформлению аквариума
В последнюю неделю работы Московского урбанистического форума (МУФ) запланированы разнообразные мастер-классы, в том числе по созданию картин из морской гальки и миниатюрного сада.
14:19
Ходаковский: ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Новодонецкого
Украинские военные перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское в ДНР, ВСУ используют большое количество бронетехники, сообщил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Этому предшествовали несколько дней артподготовки, отметил он.