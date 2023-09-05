УН: в ООН не нашли доказательств геноцида на Украине

Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе заявил, что комиссия на данном этапе не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид. Как пишут «Украинские новости», по его словам, нет достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации Конвенции о геноциде.

На данный момент нет достаточных доказательств действий России, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе.

«Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть «потребность» уничтожить определённую группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жёсткие условия, которые подтверждены судебной практикой», — цитирует издание слова председателя Комиссии ООН.

По его мнению, полезно смотреть на всё в контексте и продолжать рассмотрение всех обстоятельств, хотя ранее Комиссия отмечала, что «в российских СМИ были определённые заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду».