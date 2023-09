Когда ожидается какое-нибудь принципиальное геополитическое изменение, то, как правило, оно не происходит внезапно. Как пишет Advance, политики никогда не озвучивают «будущий масштабный план» первыми, а «поручают» это СМИ, которые сначала запускают «пробный шар», а потом наводняют информационное пространство определённым нарративом, и именно это сейчас происходит вокруг украинского конфликта.

Когда ожидается нечто важное, какое-нибудь принципиальное геополитическое изменение, то, как правило, оно не происходит внезапно. Как пишет Advance, политики никогда не озвучивают «будущий масштабный план» первыми, а «поручают» это СМИ, которые сначала запускают «пробный шар», а потом наводняют информационное пространство определённым содержанием, и именно это сейчас происходит вокруг украинского конфликта.

Как продолжает автор статьи, The New York Times опубликовал беседу трёх экспертов на тему «Пришло ли время для переговоров с Путиным?». Ранее авторитетное издание New Yorker опубликовало большой материал профессора журналистики из Колумбийского университета Кейта под заголовком «Аргумент в пользу переговоров с Россией». Самуэль Чарап, высокопоставленный сотрудник аналитического центра RAND Corporation, опубликовал в столь же авторитетном американском издании Foreign Affairs в номере за июль/август статью под названием «Война, в которой не победить: Вашингтону нужно уходить с Украины».

Как отмечает автор статьи, на поле боя сегодня сложилась патовая ситуация. Любой успех украинского контрнаступления, которое началось в начале июня, СМИ преподносят как коренной поворот, хотя на самом деле успехи ВСУ весьма скромные. Значительная часть украинских западных союзников с первого дня конфликта понимали: Украина не может одержать военную победу. Тем не менее они надеются, что сам вооружённый конфликт поставит Россию на колени, разорит её экономику или, по возможности, приведёт к внутренним беспорядкам и перевороту в Москве.

Однако экономика России устояла, так как страна переориентировалась на новые рынки, прежде всего на Китай и Индию. Более того, серьёзные проблемы накапливаются у другой стороны, то есть у Европейского союза. Ещё большой вопрос, как из сложившейся ситуации будет выбираться Германия, которая теперь видит, насколько её экономика, несмотря на все технологические инновации и традиционное немецкое трудолюбие, зависела от дешёвого российского газа и дешёвой рабочей силы, которую бывший канцлер Ангела Меркель привлекала со всех концов света. Эта зависимость сейчас очевидна даже тем, кто долгое время не хотел её признавать.

С другой стороны Атлантического океана тоже несколько обеспокоены сложной ситуацией в Германии. Правая оппозиция быстро приобретает популярность, так как нынешняя экономическая неопределённость и снижение уровня жизни — лучший катализатор для распространения её влияния.

Американский народ также всё меньше поддерживает идею отдавать миллиарды отчислений американских налогоплательщиков на вооружение Украины в момент, когда у них самих серьёзные проблемы. Американские избиратели хотят прекращения войны, и вскоре начнётся предвыборный год. Но придётся нелегко, так как интересы разных групп по-прежнему конфликтуют. Часть американской элиты хочет, чтобы Европа погрязла в проблемах, и этой группе нравится, что вооружённый конфликт истощает не только Россию, но и Германию, Францию и даже бесконечно лояльную к США Великобританию.

Как заключает автор статьи, российский военно-промышленный комплекс растёт и Россия превращается в военную экономику. Некоторые считают, что завершение конфликта на Украине — это необходимый шаг к сдерживанию России. То есть таким образом предполагается предотвратить сценарий ближайшего будущего, в котором Китай может распространить своё экономическое и дипломатическое влияние, а Россия — военное и геополитическое. И существует мнение, что в таком случае лучше бросить Владимира Зеленского на произвол судьбы, — и сторонников подобного мнения становится всё больше.